Комиссия мэрии Николаева нашла дополнительные нарушения при поставках молочных продуктов в школы – материалы передадут в полицию

Владимир Крыленко Первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко заявил, что служебная комиссия по расследованию дела о некачественном питании детей в школах, обнаружила дополнительные нарушения связанные с поставкой молочных продуктов.

Об этом он сообщил в понедельник, 15 февраля, в ходе проверки двух школ на Намыве.

— Комиссия, которая работает, уже выявила дополнительные нарушения, к сожалению, они есть. Опять это касается поставок продуктов. Сейчас мы заканчиваем с этим и отдадим материалы в полицию, чтобы они учли и то, что мы дополнительно выявили. Мы будем продолжать эту работу, со всеми некачественными поставщиками будем бороться, - заявил Крыленко.

В частности он отметил, что проблемы опять же с молочными продуктами, однако больше конкретики Крыленко не предоставил.

— Я не хочу вам этого говорить (какие именно продукты некачественные, - ПН). Сейчас мне дадут сертификаты, что там есть некачественные продукты. Опять та же группа товаров – молочные продукты. Мне сформируют перечень и мы проинформируем Нацполицию, что нами сделано им в помощь, - подытожил Крыленко.

Напомним, что 18 февраля в здании Николаевского городского совета сотрудники полиции также провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела. Во время обысков по месту жительства заместителя городского главы Николаева Юрия Степанца полиция изъяла деньги на сумму около 600 тысяч гривен.

Во вторник, 19 февраля стало известно, что на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сотрудники Следственного управления ГУ Нацполиции также проводят обыски.

Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».

Отметим, что 25 февраля, первый вице-мэр Владимир Крыленко совместно с начальником управления гороно Анной Лычко и и.о. директора КОПа Натальей Минько проверили качество питания в двух школах Николаева на Намыве.