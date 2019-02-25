Программа развития малого и среднего предпринимательства - реальный инструмент помощи бизнесу, - глава Николаевской ОГА Алексей Савченко

Алексей Савченко В Николаевской Облгосадминистрации заявили, что развитие малого и среднего предпринимательства остается одним из приоритетных направлений общегосударственной и региональной экономической политики Украины.

Об этом сообщается на сайте ОГА.

Так, важной задачей для развития экономики регионов является создание условий для развития эффективного предпринимательства. В свою очередь Николаевщина остается в авангарде всеукраинской стратегии развития - в регионе успешно и эффективно действует Программа развития малого и среднего предпринимательства.

По инициативе председателя облгосадминистрации Алексея Савченко, в 2017 году из областного бюджета на финансирование Программы впервые выделили почти 2,9 миллиона гривен, что в 7 раз больше объема средств, которые выделялись в 2016 году. В том числе на проект частичного возмещения процентных ставок по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства для реализации проектов выделено 2 миллиона гривен.



В 2018 году - 4 миллиона гривен. Кроме того, в прошлом году компенсацию получили 44 субъекта предпринимательской деятельности, создав 107 рабочих мест.

«Неоднократно отмечал, что в своей работе моя команда ориентируется на всестороннюю помощь в развитии бизнеса предпринимателям. Мы обратили внимание именно на развитие малого и среднего бизнеса. Действует Программа, одним из инструментов которой является частичное возмещение процентных ставок по кредитам. Помощь получает предприниматель, кроме того, создаются и новые рабочие места, это одно из условий. В 2018 году так было создано 107 рабочих мест, а компенсацию получили 44 предпринимателя. Этот проект продолжается и в 2019 году. Убежден, что в этом году мы сработаем еще более эффективно», - комментирует председатель ОГА Алексей Савченко.

Отмечается, что в области зарегистрировано более 99 тысяч субъектов предпринимательской деятельности. На Николаевщине насчитывается 10 801 предприятие, из которых 8 - крупные, 334 - средние, 10459 - малые (из них 9352 - микропредприятия). По количеству предприятий Николаевская область занимает 8 место в Украине. Количество занятых работников на малых и средних предприятиях области в общей численности занятых работников увеличилась почти на 1% и составляет 78,6%. Соответственно, наибольшая доля занятого населения области приходится на малый и средний бизнес.

Количество средних и малых предприятий на 10 тысяч человек населения области составляет 94 единицы, что на 7 единиц больше, чем в прошлом году. По этому показателю Николаевская область занимает 4 место в Украине. В целом по Украине этот показатель - 80 единиц. Объем реализованной продукции (товаров, услуг) малыми и средними предприятиями составил 81,4 миллиардов гривен, что на 10% больше, чем в предыдущем году.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской ОГА передал 20 воинам АТО сертификаты на земельные участки возле моря.