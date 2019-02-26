«Чтобы оценить ситуацию», - в США судья хочет повторить поступок обвиняемой и забраться на постамент статуи Свободы

Судья из США Габриэль Горенштейн намерен забраться на статую Свободы перед тем, как вынесет приговор за аналогичное действие.

Об этом сообщает «Tjournal».

Горенштейн рассматривает дело Терезы Окоуму, которая забралась на основание статуи 4 июля 2018 года. Горенштейн объяснил свое намерение желанием «лучше оценить риски и угрозы, которые создала обвиняемая». Он также захотел оценить ситуацию, в которой оказалась Окоуму. Городские власти заявили, что позволят судье забраться на статую Свободы до или после часов посещения статуи Свободы, однако не уточнили дату.

4 июля 2018 года в День независимости США Окоуму забралась на основу статуи Свободы после митинга за упразднение иммиграционной и таможенной полиции США – его организовали противники миграционной политики Дональда Трампа. Полиции Нью-Йорка потребовалось около двух часов, чтобы снять женщину со статуи. Высота пьедестала статуи составляет 27,13 метра.

Напомним, что ранее в Нью-Йорке минировали статую Свободы.