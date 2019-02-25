В Киеве пьяному угонщику «BMW», который насмерть сбил автомойщика дали 7 лет тюрьмы

В Киеве мужчину, который на угнал автомобиль «BMW» и насмерть сбил работника автомойки дали 7 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

«Из принципиальной позиции столичной прокуратуры Соломенского районного суда города Киева к 7 годам лишения свободы осужден мужчина, который на угнанном автомобиле совершил ДТП со смертельным исходом и покинул место происшествия, оставив потерпевшего в опасности», - говорится в сообщении.

Смертельное ДТП произошло 20 июля 2017 года на ул. Борщаговской в ​​Киеве. Прокуратура Соломенского районного суда Киева заняла принципиальную позицию и добилась приговора для мужчины о 7 годах лишения свободы.

Установлено, что накануне аварии злоумышленник похитил у своего знакомого автомобиль BMW. Находясь за рулем в нетрезвом состоянии, обвиняемый не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и на большой скорости врезался в автомойку. В результате ДТП погиб 36-летний сотрудник автомойки, который вышел первый день на стажировку.

Водитель пытался скрыться с места происшествия, однако вскоре был задержан свидетелями.

Суд согласился с позицией прокуратуры и признал доказанной вину обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего»), ч. 1 ст. 135 («Оставление человека в опасности»), ч. 2 с. 289 («Незаконное завладение транспортным средством») УК Украины.

Напомним, в Одесской области пьяный житель Кировоградщины угнал «маршрутку», чтобы добраться до дома.