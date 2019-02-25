Глава «Укртрансгаза» Хоменко рассказал о Богородчанском управлении газопроводов, являющимся самым мощным в украинской ГТС

Руководитель «Укртрансгаза» Андрей Хоменко рассказал о работе Богородчанского ЛПУМГ, основным поставщиком для которой является николаевская «Зоря»-«Машпроект».

Информацию он опубликовал на своей странице в Facebook.

«У подножия Карпатских гор расположен небольшой живописный поселок Богородчаны. В двух километрах от него - Богородчанское линейное производственное управление магистральных газопроводов, самое мощное в нашей ГТС. Управление эксплуатирует шесть компрессорных станций, четыре из которых были построены европейскими специалистами», - отметил Хоменко.

В середине 70-х годов, в период бурного развития газовой промышленности и увеличение объемов транзита газа в Европу, встал вопрос о строительстве магистрального газопровода Оренбург - Западная граница «Союз». Соответственно возникла необходимость построить компрессорную станцию, которая будет перекачивать газ идет по этому газопроводу, чтобы он смог преодолеть Карпаты и дойти до Европы.

В Москве решили сделать этот проект интернациональным. Поэтому станцию и инфраструктуру Богородчан - школы, сады, дома - возводили немцы, чехи, венгры.

Началом транспортировки газа через Богородчаны считается 1978 год - время ввода в эксплуатацию КС-21 и участки газопровода «Союз». Следующая компрессорная станция заработала уже через 5 лет. А в 1985 году на базе этих КС, Тисменицкой линейно-эксплуатационной службы и Битковскои дожимной компрессорной станции было создано Богородчанское управления.