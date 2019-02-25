В Березанской ОТГ школу, которую должны были отдать на баланс громады Коблево, предлагают продать жителям за ₴ 1,2 миллиона

Руководство Березанской районной государственной администрации намеревается продать здание школы в селе Луговое за 1,2 миллиона гривен.

Об этом сообщают Коблево.News.

В издании ссылаются на местного жителя Сергея Омельчука, который заявляет, что школу должны были отдать на баланс Коблевской ОТГ. Однако в ходе сессии, на которой присутствовал житель села, председатель Березанской РГА Сергей Танасов заявил, что хочет продать здание школы жителям Лугового.

«Когда мы (жители села Луговое) поехали на сессию райадминистрации, председатель Березанской РГА Сергей Танасов и председатель районного совета Валентин Гуртовой, грубо ответили что школа их, она уже не школа, а здание, и мы (жители - ПН) можем ее купить за озвученную стоимость – 1,2 миллионов гривен. Объясните мне, неразумному, почему вместо того, чтобы что-то сделать ее разваливают, чтобы продать!?», - пишет местный житель.

В свою очередь, депутат Коблевского сельского совета Александр Долинский заявил, что РГА не является единоличным собственником школы, поскольку здание строилось за налоги других сельсоветов.

«Ее (школу- прим. ред.) строил «Прибой». Просто взяли на баланс как тогда делалось… В отличие от Коблевской ОТГ, которая не претендует, а фактически имеет права на административные здания в районе, потому что они строились за государственные средства…и Коблевский сельсовет, и Рыбаковский, и Н-Федоровский, и Украинский сельсоветы платили налоги и поэтому имеют право на все админздания в районе», – заявил Александр Долинский.

В издании отмечают, что по словам Сергея Танасова, здание школы на данный момент оценивается в 1,6 миллионов гривен.

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