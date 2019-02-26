Николаевскую «мореходку» поделили между НУК и ЧНУ, - нардеп

Николаевскую мореходную школу поделили между Национальным университетом кораблестроения имени Адмирала Макарова и Черноморским национальным университетом имени Петра Могилы.

Об этом сообщил народный депутат Украины Тарас Креминь в программе «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ».

Креминь рассказал, что целостный комплекс школы передадут НУК, а общежитие достанется ЧНУ.

— Целостный имущественный комплекс не будет передаваться в полном составе Национальному университету кораблестроения. Университет кораблестроения получил, соответственно решению имущественной комиссии, которая прошла две недели назад, учебный корпус и мастерские. Общежитие, которое там также есть на территории, оно передано имущественной комиссией Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы, - сказал Тарас Креминь.

Нардеп обусловил это тем, что у НУК есть перспективы в развитии своих «кораблестроительных» специальностей, а ЧНУ не хватает места для размещения иностранных студентов.

Напомним, ректор Николаевского Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова Евгений Трушляков заявил, что ректор ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко вводить горожан в заблуждение по поводу нежелания НКИ помочь морскому лицею.