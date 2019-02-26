Полиция ищет свидетелей ночного ДТП с «Пежо 407» в центре Николаева, в котором погиб пассажир-матрос и водитель автомобиля

Следователи Николаевской полиции ищут свидетелей ночного ДТП с участием автомобиля Peugeot 407, в результате которого на месте происшествия погиб водитель и пассажир, проходящий военную службу, а женщина-военнослужащая была госпитализирована.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.

«26 февраля примерно в 1:50 на пересечении пр. Центрального и ул. Шоссейная в Заводском районе водитель, управляя автомобилем Peugeot 407, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия 29-летний водитель и 29-летний пассажир военнослужащий погибли на месте происшествия, еще одна 32-летняя пассажир, также военнослужащая, с телесными повреждениями доставлена ​​в медицинское учреждение», – сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, назначены соответствующие экспертизы. Продолжаются следственные действия. Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в ЕРДР по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия, или могут предоставить записи с видеореестраторов, которые зафиксировали указанное автопроисшествие, просьба обращаться по адресу: г. Николаев , ул. Спасская, 12 или звонить 093-714-45-20 или 102».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в ночь с понедельника на вторник, 26 февраля, на проспекте Центральном в Николаеве разбился автомобиль «Пежо 407», в результате чего два человека погибли, один был госпитализирован.