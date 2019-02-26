«Угрожал завезти на конечную и разобраться»: В Николаеве водитель «маршрутки» во время рабочей перевозки сушил на поручнях нижнее белье

Утром во вторник, 26 февраля, в Николаеве пассажиры одного из маршрутных такси ехали в транспорте, в котором было развешено нижнее белье.

Об этом в редакцию «Преступности.НЕТ» написал один из пассажиров, который прислал также и фотографию из «маршрутки».

«Водитель само собой угрожал завезти на конечную и разобраться», – написал мужчина.

По его словам, инцидент произошел в 7:10 в маршрутном такси №31. Государственные номерные знаки автомобиля ВЕ8450.

На присланном фото видно, как на поручне, за который должны держаться пассажиры транспортного средства, сушатся две пары мужских трусов.

Напомним, что ранее николаевский «маршрутчик» возмутился пассажиркой, которая размазала торт в микроавтобусе.

Также ранее сообщалось, что в николаевской маршрутке №1 вместо заднего стекла натянули пленку.

Напомним также, что в «маршрутке» Коблево – Николаев люк «рассыпался» прямо на пассажиров, осколки ранили двух человек.