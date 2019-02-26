Семья первого замглавы СНБО на поставке российской контрабанды «Укроборонпрому» заработала более ₴250 миллионов, - расследование

Сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Об этом говорится в выпуске программы «Наші гроші» BIHUS.info, передает «Цензор.НЕТ».

Журналисты получили архив с перепиской участников схемы, внутренние документы, материалы о договоренностях о взятках по схеме, которую уже описывали полтора года назад.

По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Проверка журналистов показала, что приведенные в переписках факты соответствуют установленным ранее.

По данным расследователей, на начало российской агрессии в 2014 году участники схемы - Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков и руководители оборонных структур разных уровней - вступили в сговор с оборонными чиновниками.

Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Затем они накручивали цены в разы и по сговору с государственным концерном «Укроборонпром» продавали на его же заводы. Эта группа быстро становится привилегированным поставщиком госзаводов и получает контракты на сотни миллионов гривен.

Третий организатор схемы – Андрей Рогоза. По данным журналистов, он является «специалистом по контрабанде». По их информации, мужчина «еще до рождения трио с Жуковым и Гладковским, зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах». Вместе с тем, журналисты называют участником схемы и агента НАБУ Евгения Шевченко.

Согласно обнародованной переписке, Гладковский-младший занимался решением вопросов высокого уровня, согласовывая договоры, в частности, через своего отца. Гладковский-старший, кроме должности в СНБО, также имеет бизнес-отношения с президентом Петром Порошенко. Жуков и Рогоза занимались так называемой «текущей черной работой» – непосредственной организацией поставок, договоренностей с поставщиками и переводом денег. В общении с руководителями госпредприятий и поставщиками предприниматели прямо говорят о контрабанде из России и обсуждают перечисление денег.

По данным журналистов, центром сделок стала подставная компания «Оптимумспецдеталь», а полученные деньги группа Гладковского переводила в наличность, которая тратилась на откаты заводам, взятки следственным органам и роскошную жизнь. Вместе с тем, согласно обнародованной информации, одной из фирм-прокладок выступила даже «Кузня на Рыбацком». Более того, по данным журналистов, в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы.

Переписка Жукова с Дмитрием Трачуком о перепродаже «Укроборонпрому» деталей, принадлежащих Минобороны.

Расследователи установили, что группа Гладковского получила от «Укроборонпрома» не менее 250 миллионов гривен. Однако журналисты не исключают, что данная сумма может быть больше.

В свою очередь, сын Олега Гладковского Игорь подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе.

«Обвинения безосновательны, а так называемая «переписка» - фейковая» заявил он в ответ на письменный запрос «Интерфакс-Украина».

По словам Игоря Гладковского, в иске не будет материальных претензий. Он будет требовать только опровержения недостоверной информации и готов предоставить правоохранительным органам объяснения по всем вопросам, затронутым журналистами.

«Насколько мне известно, «Укроборонпром» и Олег Гладковский будут судиться против журналистов. Чтобы они или извинились, или привели неопровержимые доказательства», - сказала в Раде Ирина Луценко (БПП), пишет «Слово и дело».

«А то складывается странная ситуация. Как только мы начали говорить о хищениях в армии предыдущих лет, сразу появляется какая-то история с 2015 года и сбрасывается перед выборами», - добавила представительница президента Украини в парламенте.

По ее словам, факты по расследованию «Наших грошей» были основой для уголовного дела, которое расследовали НАБУ и САП еще в 2015 году. Но результатов или подозреваемых названо не было.

Напомним, что ранее программа «Схемы» заявила о наличии у президента Петра Порошенко незадекларированной виллы в Испании. Двухэтажный дом на 1254 кв. м в городке Аталая-Исдабе оформлена на компанию Feruvita SL, которая приобрела ее в 2008 году.

По данным журналистов, неподалеку также есть дом нардепа Игоря Кононенко, которое оформлено на фирму Treck Holdings Coast. Также по соседству находится вилла замсекретаря СНБО Олега Гладковского, зарегистрированная на компанию Toulousse Investments SL.