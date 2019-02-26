В Николаеве проверили качество питания в двух садах и школе – работники пищеблоков говорят, что не догадывались о качестве масла

Во вторник, 26 февраля, начальник управления гороно Анна Лычко вместе с и.о. директора КОПа Наталией Минько провели рейд по питанию детей в двух детских садах и одной школе Николаева.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что ранее первый вице-мэр Николаева проверил питание в двух школах.

Так, сперва с проверкой пришли в детский сад №29. Прежде чем пустить проверяющих на кухню, всем выдали халаты и бахилы. В качестве контрольного блюда, которое хранится ещё сутки после приготовления, чтобы была возможность в случае отравления детей его проверить, была овсяная каша, хлеб и чай с лимоном.

На обед, по словам работников пищеблока, детям готовят борщ, пюре, биточек куриный, хлеб и компот. В ходе рейда они показали холодильники, в которых лежит рыба, колбаса, филе, печень, квашенная капуста и огурцы. Рядом в подсобке стоит соль, крупы и морковный сок.

На одном из столов лежит готовый фарш на куриные котлеты. К моменту проверки ни одного блюда на пробу не осталось.

В ходе общения с работниками кухни одна из женщин рассказала, что дети и родители никогда не жаловались на еду, а наоборот, некоторые просили рецепт котлет, которые нравятся детям. В свою очередь другая вспомнила о случае, когда ребёнку не понравилась рыба и на следующий день его мама пришла проверить её. На вопрос о том, не заметили ли они, что масло, которое использовали в готовке, не соответствовало стандартам, женщина ответила отрицательно.

- Я не лаборант. Судя по внешнему виду - масло нормальное. Топилось нормально, пеной не бралось, - рассказала она.

Также в саду отметили, что в октябре 2018 года в учреждении брали пробы продуктов на анализ и после исследований не предъявляли никаких претензий.

Анна Лычко

В детском саду №2, надев на членов проверки халаты и бахилы, также показали содержимое холодильников. В них находились колбаса, мясо, рыба и крупы. По словам повара сада Валентины Емельяновой, она не могла определить, что масло, которое им поставляли, было некачественным.

- Я получала ящик масла, на него накладную, декларацию и сопровождающую товарно-транспортную накладную. Я не могу сказать, что с маслом, потому что я не лаборант. Я не могу сказать, что то был маргарин, - сказала Валентина, добавив, что работает в саду уже 14 лет.

Из меню детям утром давали молочный суп, хлеб и чай. На обед им приготовили рассольник, кашу, биточек, хлеб и компот. На ужин, по её словам, детей ждёт гречневая каша с колбасой и хлебом, компот. Также она отметила, что детям варят компот из сухофруктов, так как яблоки в сыром виде заведующая давать запрещает.

На вопрос о том, были ли нарекания со стороны родителей, Емельянова ответила отрицательно. Она отметила, что работники кухни согласовывают с родителями и воспитателями меню.

В школе №3 директор Дина Зинченко встретила делегацию и сказала, что зайти в столовую журналисты не могут, так как они не принесли с собой халаты и бахилы. После недолгих споров журналистам удалось войти. На обед дети ели макароны, котлеты, буряк, хлеб с маслом и чай.

Работник пищеблока рассказала, что сейчас масло им поставляет другая фирма, однако на вопрос о том, не замечала ли она изъянов в прежнем масле, ответила так же, как и сотрудники садов.

- Я визуально не вижу, может это в лаборатории... Обязательно пробуем еду, но вкусовые рецепторы мне не говорят сколько там чего, - сказала она.

Также она отметила, что они всегда готовят из свежих продуктов хорошего качества, а меню составляют по наличию продуктов. Из фруктов детям дают яблоки и мандарины.

Начальнику гороно и и.о. директора КОПа дали порции еды, которую давали детям на обед и они остались довольны вкусом. В то же время сотрудница управления образования заявила, что не нравиться еда в столовой может только тем детям, которые «привыкли дома есть суши, роллы и сухарики».

Дина Зинченко

После проверки Лычко рассказала, что управление будет продолжать рейды в учебные заведения, а вчера они направили письмо в Госпродпотребслужбу, чтобы те внепланово осуществили проверки пищеблоков образовательных учреждений.

- Если говорить о том, что можно получить за такой короткий период - мы с вами видели, что я зашла на пищеблок и все соответствует условиям. Но вместе с тем, не забываем о том, что пищеблок - это не только визуальное обследование образовательных учреждений. Вы знаете, что раньше была санопидемстанция, а сейчас это Госпродпотребслужба, которая в рамках своих полномочий выезжает в учреждения и делает контрольные пробы, - сказала начальница.

В итоге она напомнила, что за последний год в учебных учреждениях не было ни одного случая отравления, а в ходе сегодняшнего рейда визуально нарушений они не нашли. Такое же мнение выразила Минько.

- Как вы сами видите, продукты все свежие поставляют, документы и качество соответствуют. Мы не видим на данный момент никаких нарушений, - сказала Минько.

Напомним, что 18 февраля в здании Николаевского городского совета сотрудники полиции также провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела. Во время обысков по месту жительства заместителя городского главы Николаева Юрия Степанца полиция изъяла деньги на сумму около 600 тысяч гривен.

Во вторник, 19 февраля стало известно, что на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сотрудники Следственного управления ГУ Нацполиции также проводят обыски.

Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».