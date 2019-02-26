Патрульные составили два админпротокола на начальника одного из отделов Николаевского управления пенитенциарной службы

В понедельник, 26 февраля, в Николаеве сотрудники патрульной полиции оформили два административных протокола в отношении водителя, который неправильно припарковался.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Автомобиль «Toyota» с государственными номерами ВЕ9897СВ на пересечении улиц Садовая и Чигрина заехал на тротуар. Патрульные полицейские оформили сразу два административных протокола на водителя иномарки – по части 5 статьи 121 («Нарушение водителем правил пользования ремнями безопасности») и части 1 статьи 122 («Нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

После этого мужчина позвонил на линию «102» и вызвал следственно-оперативную группу Заводского отдела полиции, поскольку не согласился с тем, что совершил правонарушение, заехав на тротуар. Прибывшие на место следователи объяснили водителю ситуацию.

По информации «Преступности.НЕТ», за рулем «Toyota» находился начальник отдела охраны, режима, надзора и безопасности управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Николаевской области Вадим Шведов.

Стоит отметить, что в своей электронной декларации за 2017 год Шведов указал три автомобиля марки «ВАЗ». Владельцем двух из них указана его жена Ирина.

Напомним, как в Николаеве оштрафовали депутата горсовета от «Оппоблока» Ларису Веселовскую, которая припарковала автомобиль на месте для людей с инвалидностью.