«Когда вы начнете уважать пассажиров?» - глава Николаевской ОГА о «маршрутчике», развесившем трусы в транспорте

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко возмутился поведением водителя маршрутного такси, который во время рабочей перевозки сушил на поручнях нижнее белье.

Своё мнение касательно этой ситуации он высказал на своей странице в Facebook.

Напомним, что утром во вторник, 26 февраля, в Николаеве пассажиры одного из маршрутных такси ехали в транспорте, в котором было развешено нижнее белье.

«Вот не понимаю - сколько можно говорить и обращаться к нашим перевозчикам? Когда вы начнете уважать пассажиров, которым предоставляете услуги? Сегодняшняя информация о ситуации в одной из маршруток города Николаева просто шокирует. Убежден, что Управление «Укртрансбезопасности» в Николаевской области и профильные управления горсовета не будут ждать моего отдельного поручения и проверят то, как перевозчик, обслуживающий маршрут, предоставляет услуги пассажирам. Проверят, отреагируют и проинформируют об этом горожан», - написал Савченко.

В то же время руководитель службы автодорог Андрей Максименко опубликовал ссылку на новость на своей странице в Facebook, подписав её коротко «это ппц!» и отметив начальника управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александра Гринюка и замначальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА Николая Склонного.

Напомним, что ранее николаевский «маршрутчик» возмутился пассажиркой, которая размазала торт в микроавтобусе. Также ранее сообщалось, что в николаевской маршрутке №1 вместо заднего стекла натянули пленку.

Напомним также, что в «маршрутке» Коблево – Николаев люк «рассыпался» прямо на пассажиров, осколки ранили двух человек.