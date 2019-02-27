Николаевские спасатели нашли более трех тысяч нарушений в зданиях, где будут проводить выборы президента

В Николаевской области продолжается проверка противопожарного состояния объектов, которые будут задействованы во время выборов президента Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

На Николаевщине подлежат проверке 873 объекта, на которых планируется разместить 925 участков и 6 окружных комиссий. По состоянию на 25 февраля проинспектировали 375 из них. Специалисты нашли 3079 нарушений, из них устранили 1876, к административной ответственности привлекли 381 должностное лицо.

Основная цель инспекционных визитов спасателей заключается в проверке соблюдения требований в сфере пожарной и техногенной безопасности, среди которых: соответствие путей эвакуации и выходов нормам, наличие и исправность систем автоматической противопожарной защиты и оповещения, внутреннее и наружное противопожарное водоснабжение, содержание в надлежащем состоянии электрических сетей. Также внимание акцентируется на обеспечении учреждений первичными средствами пожаротушения.

Кроме этого с руководителями и персоналом объектов спасатели проводят инструктажи и напоминают порядок действий в случае возникновения внештатных ситуаций.

Напомним, что ранее в Николаеве спасатели провели учения на заводе «Зоря».