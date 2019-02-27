За 2018 год население Николаевской области уменьшилось на 10 тысяч человек

В течение 2018 года численность населения Николаевщины уменьшилась на 10,2 тысячи человек (на 0,9%).

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

На 1 января 2019 в Николаевской области проживало 1 миллион 131,1 тысячи жителей, из них в городах – 774,1 тысячи, в селах – 357 тысяч. Численность населения уменьшилась в основном за счет естественного сокращения (8 тысяч человек), объем миграционного сокращения составил 2,2 тысячи человек.

Осталось значительным превышение числа умерших над числом рожденных: на 100 умерших – 53 живорожденных (в 2017 году - 59). За прошлый год в области родилось 9 тысяч 141 малыш (в 2017 году – 10 тысяч 73). На 100 рожденных девочек приходилось 108 мальчиков.

Количество умерших составило 17 тысяч 156 человек (в 2017 году – 16985). Смертность населения в сельской местности значительно выше, чем в городах – 16,4 умерших на 1000 населения против 14,5.

Среди причин смерти первое место занимали болезни системы кровообращения (69,5% общего количества умерших), второе – новообразования (12,1%), третье – внешние причины смерти (5,7%).

Напомним, ранее сообщалось, что жители Николаевщины чаще женятся, чем разводятся.