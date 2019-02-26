Водитель николаевской «маршрутки» заявил, что трусы на поручне оставили пьяные пассажиры, а сам он работает в сфере более 10 лет

Водитель николаевского маршрутного такси, на поручнях которого пассажиры увидели висящие трусы, заявил, что их там оставила пьяная компания.

Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

Как известно, утром во вторник, 26 февраля, в Николаеве пассажиры одного из маршрутных такси ехали в транспорте, в котором было развешено нижнее белье.

Так, на предприятии «ТФТ» провели совещание при участии начальника управления транспорта Дмитрия Попова, его заместителя Олега Куксы, начальника управления Укртрансбезопасности в Николаевской области Александра Гринюка, представителей управления инфраструктуры облгосадминистрации, директора компании «ТФТ» Александра Денисенко и водителя «маршрутки».

По словам водителя, утром в направлении конечной остановки «Дубки» в автомобиле ехала компания нетрезвых пассажиров, которые вели себя «ненадлежащим образом».

«Граждане вышли незадолго до последней остановки. Прибыв к месту назначения, водитель, не осмотрев салон, продолжил движение по маршруту. О внештатной ситуации узнал, услышав возгласы пассажиров, ориентировочно в районе остановки «Баштанское шоссе». Убрав посторонние вещи, он продолжил движение по маршруту, чтобы не нарушать график. Предоставить разъяснения водитель решил на конечной остановке», - говорится в сообщении.

В управлении транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций заявляют, что ошибка водителя была в том, что он не осмотрел транспортное средство на конечной остановке.

«Это обязательное требование, позволяющее, в том числе, обеспечить безопасность пассажиров. При этом отмечается, что мужчину на предприятии характеризуют как добросовестного работника. Никаких нареканий к нему не было, в дорожно-транспортные происшествия не попадал. Опыт работы в сфере пассажирских перевозок - более 10 лет», - отмечается в сообщении.

По итогам совещания с водителем провели дополнительную разъяснительную работу и заверили, что сегодня он за руль уже не сядет.

В управлении просят горожан, которые стал свидетелями неприятного случая, предоставить дополнительную информацию для более детального изучения обстоятельств происшествия. Контактный телефон: 37-37-58.

Ранее сообщалось, что Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко возмутился поведением водителя маршрутного такси, который во время рабочей перевозки сушил на поручнях нижнее белье.