В Канаде магазин оставили без присмотра на весь день, но горожане ничего не украли и расплатились за покупки

Магазин Food Basics на Баррак Стрит в канадском городе Кингстон проработал весь день без охраны и кассира. Клиенты делали покупки как обычно и оставляли деньги за продукты на кассе.

Об этом сообщает «Tjournal» со ссылкой на местное издание Kingstonist.

В ежегодный праздник Дня Семьи, когда почти никто в городе не работает, включая Food Basics, двери магазина случайно оказались открыты. Сотрудники и руководство Food Basics не знали об этом, поэтому жители Кингстона весь день могли не платить за покупки. Некоторые ходили по магазину, делая вид, что он работает как всегда, а остальные стояли снаружи и пытались разобраться в ситуации.

Один из анонимных очевидцев рассказал журналистам про мужчину, который вышел из магазина с двумя пакетами помидоров. Когда у покупателя спросили, взял ли он их просто так, тот ответил, что оставил 5 долларов на прилавке. Собеседник издания вызвал полицию, а офицеры связались с управляющим магазина. По словам менеджера, за день клиенты ничего не повредили и не украли.

- Двери были открыты, и я не знаю, кого в этом винить, но менеджер говорит, что ничего серьёзного не повредили и не украли, - говорит офицер по связям со СМИ в полиции Кингстона Эшли Гутейнц.

Напомним, что в Николаеве задержали грабителя, который схватил сдачу у покупательницы на пороге магазина и пытался сбежать.