«Наш «Cupidon» летит дальше», – Freedom Jazz отказалась представлять Украину на Евровидении

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Группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на международном конкурсе Евровидение-2019. 

Об этом девушки написали на своей странице в Instagram, сообщает издание NikLife.

«Только что мы получили звонок с НТКУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019. Сейчас наш «Cupidon» летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время»– говорится в заявлении.

Девушки уточнили, что безгранично счастливы за помощь поклонников в том, что они заняли второе место Нацотбора.

«Наша главная победа - это ВЫ! Для вас мы экспериментируем, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда-нибудь мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе»– отметили они.

Напомним, певица MARUV не будет представлять Украину на «Евровидении-2019». 

Ранее певица MARUV, которая заняла первое место на Нацотборе «Евровидения-2019», заявила, что её заставляют отказаться от участия в конкурсе.

Юлия Акимова

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русскийобщество