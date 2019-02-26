В Одессе активисты с плакатами «Кто заказал Катю Гандзюк?» протестовали возле американского эсминца – их задержали бойцы ССО

В Одессе 26 февраля несколько активистов пришли на одесский морвокзал, где сейчас стоит американский ракетный эсминец USS Donald Cook, и зажгли файеры.

Об этом сообщает «Думская».

Активисты выступили с лозунгом «Кто заказал Катю Гандзюк?». Двое участников акции – Роман Герасимюк и Богдан Копертех – задержаны. По словам протестующих, их задержали автоматчики без опознавательных знаков, причин не объяснили.

Спикер одесской полиции Руслан Форостяк на своей странице в Facebook сообщил, что протестующие в темное время суток пересекли границу поста военной службы правопорядка и развернули баннер «Кто заказал Катю Гандзюк?» возле ракетного эсминца США.

Их задержали бойцы ССО и доставили в отдел полиции. Туда сейчас направляются представители военной прокуратуры, которые, по словам Форостяка, «будут давать правовую оценку этим опрометчивым действиям активистов».

Как известно, 11 февраля главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сам Мангер заявил, что происходящее с ним – это политический заказ, и намекнул на причастность к убийству Екатерины Гандзюк народного депутата от «БПП «Солидарность» Николая Паламарчука. Ранее отец Екатерины Гандзюк назвал «Батьківщину» и «БПП» партиями убийц его дочери.

Следствие подозревает в совершении нападения на Гандзюк пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.