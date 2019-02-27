«Наша миссия объединять людей, а не сеять раздор»: Группа Kazka отказалась от участия в Евровидении-2019

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Kazka
Группа Kazka отказалась от участия в Евровидении-2019, заявив, что им не нужна победа любой ценой.

Заявление они опубликовали на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее в НСТУ заявили, что на Евровидение-2019 может не быть представителя Украины – сейчас ведут переговоры с группой Kazka.

«Мы хотим и приняли бы за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Национальный отбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НСТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение. В то же время мы не отказываемся от своей главной цели - нести украинскую культуру миру», - говорится в заявлении.

В то же время в группе отметили, что готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если их выберут.

«А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах всем миром», - отмечается в сообщении.

Ранее певица MARUV, которая заняла первое место на Нацотборе «Евровидения-2019», заявила, что её заставляют отказаться от участия в конкурсе. После стало известно, что она не будет представлять Украину на «Евровидении-2019». 

Также отказалась представлять Украину на международном конкурсе Евровидение-2019 Группа Freedom Jazz.

Людмила Жерновская

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русскийобщество