«Наша миссия объединять людей, а не сеять раздор»: Группа Kazka отказалась от участия в Евровидении-2019

Kazka Группа Kazka отказалась от участия в Евровидении-2019, заявив, что им не нужна победа любой ценой.

Заявление они опубликовали на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее в НСТУ заявили, что на Евровидение-2019 может не быть представителя Украины – сейчас ведут переговоры с группой Kazka.

«Мы хотим и приняли бы за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Национальный отбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НСТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение. В то же время мы не отказываемся от своей главной цели - нести украинскую культуру миру», - говорится в заявлении.

В то же время в группе отметили, что готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если их выберут.