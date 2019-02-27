В Николаеве проверили двух поставщиков продуктов в школы – чиновники призвали родителей активно заявлять о нарушениях

В среду, 27 февраля, в Николаеве проверили две фирмы, которые поставляют продукты питания на коммунально-производственное предприятие по питанию учебных заведений (КОП). К слову, никаких нарушений чиновники мэрии и руководство КОПа не обнаружили.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Сначала первый вице-мэр Владимир Крыленко, начальник отдела противодействия коррупции Владимир Гончаров и и.о. директора КОПа Наталья Минько совместно с журналистами посетили склады предприятия Владам. За 2018 год, данная фирма выиграла тендеров на сумму около 2 миллионов гривен. Что касается продуктов, которые поставляются на КОП, а оттуда в школы и детсады, это: свежие овощи, квашеные огурцы и овощные соки.

— Цель этих поездок посмотреть продукты, которые завтра окажутся в КОПе, а послезавтра на столах детей. Сейчас мы посмотрим на условия хранения, на сам товар и выполняются ли условия договора, которое заключил КОП, - отметил Крыленко.

Наталья Минько Директор "Владам" Сергей Сенюк и первый вице-мэр Владимир Крыленко

В частности, Крыленко отметил, что в пятницу будет составлен акт по результатам работы комиссии мэрии, которая занимается расследованием поставки некачественных товаров в школы и детсады, после чего он будет направлен в полицию.

Директор «Владам» Сергей Сенюк сообщил, что овощи выращивают на полях, потом они хранятся в хранилище при температуре 0…+1 градус тепла: «Мы храним здесь капусту, морковь, свеклу, лук, картофель».

При этом Крыленко напомнил о предыдущем скандале, связанным с КОПом, когда поставляли гнилую морковку. Директор фирмы предположил, что возможно морковку поставляли они.

— Может было. Бывают такие моменты, есть человеческий фактор, когда отгружается продукция и прежде чем поставить ее в школы, продукция перебирается, фасуется и отправляется, может где-то попалось. В такие моменты мы приезжаем на садик или школу меняем такой продукт, забираем то, что гнилое. Такие моменты бывают, но мы стараемся не допускать их, - заявил директор «Владам».

В связи с этим, Крыленко попросил и.о. директора КОПа Наталью Минько проинформировать, какие действия могут последовать со стороны городской власти в таком случае. По ее словам, это в первую очередь – замена продукции, а если этого не происходит по каким-либо причинам, то это штрафные санкции и расторжение договора, если продукт не соответствует качеству.

К тому же, первый заместитель Сенкевича добавил, что было дано поручение юридическому отделу мэрии и юристам КОПа отработать расторжение договоров с недобросовестными подрядчиками, в плане того, чтобы мэрия не понесла убытки.

Что касается поставки масло в школы, то КОП имеет права заключить договора без тендеров с фирмами на поставку продуктов на суму до 200 тысяч гривен. Чуть позже КОП объявит тендер на поставку масла. Сейчас же вся продукция перед поставкой в школы и сады проходит экспертизу.

Чиновникам и журналистам показали склады, где храниться продукция, а также как проходит их фасовка. Для каждого продукта предусмотрен отдельный холодильник. Так, со школ и садов подается заявка на поставку конкретных продуктов, товар отгружается и в течение пары дней поставляются продукты. Для консервации у предприятия отдельный склад.

Так, как ранее дети пожаловались на квашеные огурцы, то чиновники попросили показать продукт и провести дегустацию. По словам директора предприятия, свежие огурцы привозятся с полей, фасуются и отбраковываются, после чего квасятся в специальных бочках, а потом поставляются в учебных учреждения.

— Не хватает чего-то к нему конечно. Огурец, как огурец, - отметил Крыленко после дегустации огурцов.

Представитель «Владам» отметила, что в соки идут также свежие овощи, срок хранения соков – 2 года, консервации – 3 года. Также есть лаборатория, которая проверяет саму продукцию, а также поля, где растут овощи.

Позже чиновники проверили склады с продуктами предприятие «Ю.кей», которое поставляет бакалею, мясо и рыбу, а также яблоко и лимон. В прошлом году, данный поставщик получил около 6 миллионов гривен за поставленные продукты. Условия хранения замороженной продукции составляет -18 градусов.

Директор предприятия Сергей Булкин отметил, что все технологии хранения продуктов соблюдены, к тому же они поставляются в упаковках, а сотрудники предприятия не вскрывают их и не фасуют, поэтому подмены с их стороны быть не может.

— Нет контакта человека с открытыми товарами. КОП заказывает, например 300 килограмм, вот так оно в упаковке им и уходит. Вся продукции свежая, ни КОП, ни другие предприятия не захотят себя подставлять. Все приходит с сертификатами, как положено. Просроченный товар или товар без сертификата, заказчик не примет, - отметил он.

Что касается скандала с поставкой в школы маргарина, вместо масла, то директор предприятия отметил, что на взгляд непонятно, маргарин это или масло.

— Я не знаю, масло это или не масло, это покажет только экспертиза. Что экспертиза показывает? Странно, что там 1% жиров ,если бы там был молочных жиров был 1%, то у масла формы не было бы.

В частности, Булкин отметил, что рыба приходит от импортеров – Одесса, Киев, а мясо, печень и курица приходит от заводов производителей западной Украины.

Что касается возврата продукции, директор отметил, что бывали случаи, когда приходил товар, а при вскрытии выяснялось, что у него не то качество. В таких случаях товар актируется и возвращается: «До детей и взрослых такие товары не доходят».

Также чиновникам показали второй склад, где храниться бакалея: крупы, макаронные изделия, мука, сахар, соль, подсолнечное масло, уксус и так далее.

Транспорт, на котором перевозят продукты питания

В итоге, Владимир Гончаров сообщил, что чиновникам «открыли все двери, мы посмотрели условия хранения продукции, саму продукцию, как ее отпускают. Мы посмотрели склады, холодильники, температурный режим, условия вентиляции и насколько возможно оценили состояние основных фондов поставки продукции». Также он добавил, что такая практика проверки поставщиков продуктов питания положительно повлияет на доверие горожан.

— Все ли понравилось? Я не могу оценить, как для меня - все было не плохо, - заявил начальник отдела противодействия коррупции мэрии.

В частности, он добавил, что такая проверка департаментом осуществлялась впервые, к тому же никаких жалоб по поводу качества продукции в департамент не поступало, и призвал родителей быть более активными, если они замечают какие-то нарушения.

— Многие выявления хищений зависят непосредственно от тех работников, которые непосредственно сообщают о нарушениях. Так они и выявляются. Департамент работает непосредственно с документами, должны ли мы выезжать на место и проверять, ну хотелось бы конечно, но есть ли у нас эта возможность?! Чтобы больше выявлять и вообще выявлять, должны работать родители: выявлять и активно об этом заявлять. Детей должны кормить вкусно, полезно и качественно, если случаются, что ребенок заметил или родитель… в каждой школе или садике есть группа в Viber, где информация о некачественной еде или продуктах, сразу же появляется. Родители должны сообщать нам, - акцентировал внимание Гончаров.

Напомним, что ранее провели рейд по питанию детей в двух детских садах и одной школе Николаева. Также первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко проверил питание в двух школах.

Напомним, что 18 февраля в здании Николаевского городского совета сотрудники полиции также провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела. Во время обысков по месту жительства заместителя городского главы Николаева Юрия Степанца полиция изъяла деньги на сумму около 600 тысяч гривен.

Во вторник, 19 февраля стало известно, что на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сотрудники Следственного управления ГУ Нацполиции также проводят обыски.

Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».