Казнить или скушать или последствия «маргаринового скандала» для Николаевцев

Они травили НАШИХ детей более 180 дней! Установленный факт национальной полицией Украины, подтвержденный уже не одной экспертизой состава того «масла», творога и другой «молочки», что КАЖДЫЙ день попадала в школы и детские сады славного Николаева. А там наши заботливые учителя и воспитательницы говорили нашим деткам: «Кушайте дети. Будете здоровыми и крепкими! И съедайте все, чтобы быть сильными!».

И НАШИ дети ели и слушались взрослых и авторитетных, ибо они соврать не могут и плохого им пожелать тоже.

КАК, сейчас себя чувствуют учителя и родители детей после того как узнали, что пол года в нежные желудочки детей, в их сосудики и неокрепшие аорты сердечек попадал растворимый под огромным давлением, после перетопки и кристаллизации металлами, с добавками искусственных ароматизаторов и красителей под натуральное масло МАРГАРИН!!! (см. Википедию его технологию производства).

И что делать родителям, если (не дай Бог) полезут те последствия длительного употребления трансжиров в пищевой продукции в виде сердечно-сосудистых заболеваний, бесплодия, атеросклероз, ожирение, иммунные нарушения и наконец самое страшное РАК!!!

И что МЫ это преступление простим?

Главный вопрос, кто посмел ради этих проклятых 7 миллионов гривен, «сэкономленных» на подмене масла фальсификатом, подвергнуть опасности наших детей!

Национальная полиция уже провела обыски и выемки тонн этого «масла», провела экспертизы и ведет следствие с КАЖДЫМ в этой цепочке от производства спрея, его поставки от одесских подвалов до нарезанного кусочка на школьном столе!!

Теперь НАША очередь спросить с чиновников: КТО травил НАШИХ детей??, кто привел этого директора отравителя, кто его восстановил после увольнения в прошлом году и.о мэра Казаковой и кто обещал при назначении директора КОПа «безопасной пищевой цепочки в школах и детских садах».

ОТВЕТ очень прост и однозначен!!! Мэр Сенкевич выбрал пятого в рейтинге на должность директора КОПа Глеба Новотворова, мэр Сенкевич его ЛИЧНО представлял коллективу, мэр Сенкевич сделал из КОПа неприкасаемое предприятие, куда его департамент по борьбе с коррупцией с его опять таки соратником Еремеевым и не показывался!!!

Мэр Сенкевич несет не только уголовную (в этом пусть разбирается полиция, была ли его там доля от 7млн грн), но ГЛАВНОЕ политическую и моральную ответственность перед Горожанами и Громадой!!!

Мы не можем терпеть мэра туриста, что гуляет на морях, когда каждый день обыски и аресты коррумпированных чиновников в его мэрии, департаменте ЖКХ или департаменте по энергосбережению. Мэр с курорта передал нам заткнуться, не делать политических заявлений и кинуть все на комиссии, как предлагают и уважаемые жинки чиновницы и депутатки Киселева и Казакова из фракции БПП!!

Они якобы разберутся без нас! На круглом столе , что собрала Казакова в горсовете (за это хоть ей СПС), мы заявили ей, что жинки, когда трогают их детей, должны быть не просто жостки, а ЖЕСТОКИ!!!

ВСЕХ , кто прошляпил или был причастен, ВОН из мэрии и чиновников! Никаких долгих хороводов в комиссиях и совещаний при наличии ФАКТА отравления наших детей , подтвержденного уже экспертизой полиции!!!

Теперь как заставить их сделать это?

Горожане и Николаевцы! 7 марта 2019 года наш мэр турист созывает долгожданную сессию городского совета , чтобы опять делить землю и бюджет.

Общественное движение собственников многоквартирных домов «Горожанин» (не партия и не на выборах), родительские комитеты школ и детских садов , активисты и общественники предлагают собраться в 12-00 на площади Соборной, чтобы не заходить в теплые кабинеты мэрии или сессионного зала, а вызвать к нам на площадь Главного ответственного за «маргариновый скандал» мэра Сенкевича и его ответственных чиновников и дать ответ на вопрос, что ужалил в сердце каждого Николаевца: «Кто травил наших детей?»!!!

Приглашаем ВСЕХ Горожан, жинок, матерей и бабушек накануне ИХ праздника, и чьих детей и внуков подвергли опасности вороватые чиновники и хапуги! Приглашаем ВСЕ партии , вне зависимости от выбора гаранта, со своими знаменами и палатками , ибо кто не с горожанами та партия против народа!!! Всех активистов и все общественные организации и КАЖДЫЙ сможет сказать, что он думает о воровской Владе, что посмела поднять руку на здоровье Детей!!

Место встречи изменить НЕЛЬЗЯ!!

Встречаемся 7 марта 2019 года в 12-00 площадь Соборная в центре напротив мэрии Николаева!