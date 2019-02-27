Чиновники горисполкома в маргарине

Наши выступления на заседании круглого стола в исполкоме и общее впечатление/

Знаете, что самое интересное - что все время замы и начальники пытались взвалить всю ответственность именно на этот скандальный КОП. А вот сам Крыленко типа вообще не причем, и начальница горобразования Лычко..Да все они в этой схеме были и негодяю Сенкевичу подыгрывали!

И там же вчера произнесла ключевую фразу одна из работниц КОПа - "Вы же знаете, что мы сами ничего не решаем". Sapienti sat

Именно Сенкевич восстановил уже уволенного Казаковой скандального директора этого КОПа Новоторова! И именно кум Сенкевича, о котором много вчера говорили, курировал это предприятие и подсунул одесскую липовую фирму, которая поставляла эту гадость в детские учреждения. А депутат Апанасенко из кружка мэра рекомендовал этого негодяя директора на эту должность. Надеюсь, все понятно?

Но подельники и исполнители вчера выгораживались и типа они не причем. Взяли бы да и рассказали, кто их принуждал к этой фирме....

Поэтому я и задал вопрос Крыленко про его ответственность. В конце он еще и троллит типа нас- "Да, все уйдем в отставку!" Может и уйдете. Не спешите.

Также на этой пресс-конференции очень умиляло страстно-напускное возмущение правдолюбцев из некоторых депутатов, которые сами замараны уголовными делами, решаловом и схемами. Ой, как они вчера негодовали))))

Наш товарищ Игорь Деревянко в ответ на это им сказал настоящую правду - "Вам завтра Сеня даст кусок земли , и все ваше правдолюбие резко пропадет!" Пять баллов!

Также прекрасное предложение внес наш товарищ Марк Дорошенко. Смотрите сами.

PS Кстати, а что же на встрече не было представителей молодой команды мэра - Тарановой,Панченко,Сичко? Ведь они же так ратуют за правду?