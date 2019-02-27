Компания «Місто для людей Миколаїв» прокомментировала ситуацию с отключением света в доме на проспекте Героев Украины

25 февраля в сети Интернет был опубликован материал о том, что якобы компания «Місто для людей Миколаїв» не принимала заявки и не хотела устранять аварийную ситуацию с отключением электроэнергии в доме по адресу пр. Героев Украины, 99.
Об этом сообщает пресс-служба «МДЛМ».
«Данная информация не соответствует действительности, поскольку 24 февраля в 22:39 к нам поступила аварийная заявка об отключении электроэнергии. Аварийная служба прибыла на место в течение часа, как и положено по нашим стандартам. При осмотре было выявлено, что сгорел вводной кабель, который не был передан на баланс Облэнерго предыдущим балансодержателем. Данная информация была оперативно передана в Николаевоблэнерго. В 23:40 по данному адресу прибыла аварийная бригада Николаевоблэнерго, однако работы были перенесены на следующий день из-за необходимости обследования вводного кабеля», - сообщили в компании.
Чтобы ускорить процесс специалисты компании приняли решение самостоятельно провести замену вводного кабеля. Утром 25 февраля, они передали повторное обращение, но уже не по устранению аварийной ситуации, а с просьбой временно обесточить ТП, обеспечивающий электроснабжение дома.
«25 февраля в 8:00 наши специалисты находились на месте и были готовы проводить аварийно-ремонтные работы. Но устранение данной аварийной ситуации затянулось, поскольку представители Николаевоблэнерго приехали только к 12 часам, а не к 8 утра, как мы запрашивали. Без их присутствия и отключения снабжения дома проводить работы было невозможно. К 13:38 мы провели все необходимые работы по замене силового кабеля и электроснабжение было восстановлено. Наша команда приносит свои извинения за возможные неудобства, которые отсутствие электроэнергии могло причинить жителям данного дома», - подытожили в компании.