Компания «Місто для людей Миколаїв» прокомментировала ситуацию с отключением света в доме на проспекте Героев Украины

25 февраля в сети Интернет был опубликован материал о том, что якобы компания «Місто для людей Миколаїв» не принимала заявки и не хотела устранять аварийную ситуацию с отключением электроэнергии в доме по адресу пр. Героев Украины, 99.

Об этом сообщает пресс-служба «МДЛМ».

«Данная информация не соответствует действительности, поскольку 24 февраля в 22:39 к нам поступила аварийная заявка об отключении электроэнергии. Аварийная служба прибыла на место в течение часа, как и положено по нашим стандартам. При осмотре было выявлено, что сгорел вводной кабель, который не был передан на баланс Облэнерго предыдущим балансодержателем. Данная информация была оперативно передана в Николаевоблэнерго. В 23:40 по данному адресу прибыла аварийная бригада Николаевоблэнерго, однако работы были перенесены на следующий день из-за необходимости обследования вводного кабеля», - сообщили в компании.

Чтобы ускорить процесс специалисты компании приняли решение самостоятельно провести замену вводного кабеля. Утром 25 февраля, они передали повторное обращение, но уже не по устранению аварийной ситуации, а с просьбой временно обесточить ТП, обеспечивающий электроснабжение дома.