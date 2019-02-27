«Наша группа не побеждала в Нацотборе, эта поездка не наша»: Brunettes Shoot Blondes отказались от участия в «Евровидении-2019»

Группа Brunettes Shoot Blondes тоже отказалась от участия в «Евровидении-2019», хотя официального предложения от НСТУ им не поступало.

Об этом они сообщили на своей странице в Facebook, передает издание «НикЛайф».

По словам музыкантов – это не их победа, потому они не будут выступать на конкурсе, даже если и предложит НСТУ – они откажутся.

«Друзья! Нам поступает много сообщений с вопросом - выходил ли НСТУ сегодня на связь с Brunettes Shoot Blondes. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в Евровидении-2019, мы его отклоним. Наша группа не побеждал в Нацотборе, эта поездка не наша», - написали они.

Отметим, что из шести финалистов пока не заявляли о своем участии YUKO и ANNA MARIA.

Ранее певица MARUV, которая заняла первое место на Нацотборе «Евровидения-2019», заявила, что её заставляют отказаться от участия в конкурсе. После стало известно, что она не будет представлять Украину на «Евровидении-2019».

Также отказалась представлять Украину на международном конкурсе Евровидение-2019 Группа Freedom Jazz. После чего, группа KAZKA отказалась от участия в Евровидении.