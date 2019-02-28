В 2018 году население Николаева уменьшилось – рождаемость снизилась, а смертность выросла

В Николаеве по состоянию на 1 января 2019 года проживало 483,2 тысячи человек (42,7% населения области).

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

В течение 2018 года численность населения уменьшилась на 3,1 тысячи человек (на 0,6%) за счет естественного сокращения (на 3,2 тысячи человек), одновременно миграционный прирост составил 118 человек.

Осталось значительным превышение числа умерших над числом рожденных: на 100 умерших 52 рожденных (в 2017 году – 58). За прошлый год в городе родилось 3 тысячи 463 малыша (в 2017 году – 3781) и умерло 6 тысяч 650 человек (6567).

Напомним, что за 2018 год население Николаевской области уменьшилось на 10 тысяч человек.