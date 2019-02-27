На Николаевщине представили 1694 проекта регионального развития – заключительный совет пройдет 4 марта

Громады Николаевской области представили свои проекты, которые определили на местах в ходе Рад регионального развития – всего область хочет реализовать 1 тысячу 694 проекта.

Об этом шла речь во вторник, 27 февраля, в ходе совещания руководства Николаевской ОГА с представителями районов, ОТГ и городов области, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что облгосадминистрация будет помогать громадам с поиском источников финансирования. В общем все районы области представили 1694 проекта.

— Наши возможности говорят о том, что мы, если будем иметь областной бюджет, мы поможем вам из областного бюджета. Если ваш проект будет требовать государственного финансирования, мы обратимся в государственные органы финансирования для того, чтоб все-таки помочь вам в вашей мечте. Мы посмотрели, все громады Николаевщины, где прошли Рады регионального развития, определились и предоставили на сегодняшний день 1694 проекта. Я надеюсь, мы до конца этой недели вместе с моими заместителями определим 10 тех проектов больших, над которыми мы будем работать, как Николаевская государственная администрация, - сказал Алексей Савченко.

Глава ОГА отметил, что итоговая Рада регионального развития пройдет 4 марта – на ней руководство ОГА хочет отстоять все проекты, которые представила громада.

— Наше задание на остаточную Раду регионального развития, которую мы хотим провести 4 марта, я приглашаю вас, наше задание простое – отстоять все проекты, - сказал Савченко

В свою очередь, заместитель главы ОГА Александр Кушнир показал громадам конверты с буклетами и материалами для жителей области.

— Конверт состоит из таких частей – это работа, которую мы провели с вами, это, в первую очередь, буклет, в котором будет отчет о том, что частично выполнено и некоторые проекты, которые вы выбирали у себя в громадах, - сказал Александр Кушнир.

Также чиновник показал карту, на которую нанесены объекты, утвержденные в радах. Кушнир отметил, что карта будет доступна в электронном варианте. Кроме того, в конвертах есть анкета для жителей области, в которой они могут ответить на вопросы касательно проектов и высказать пожелания. Также чиновник попросил донести эту информацию в громады и предложил поучаствовать в этом волонтеров.

— Начиная с 1-го марта в области будут действовать волонтеры, мы хотим привлечь общественные организации, которые хотят принять участие, - сказал Александр Кушнир.

Стоит отметить, что, по словам Алексея Савченко, весь раздаточный материал был напечатан за средства Президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, руководство Николаевской областной государственной администрации предложило всем громадам населенных пунктов области определить приоритеты развития для разработки единой «дорожной карты» Николаевщины на 2019-2021 годы.