«Николаевоблтеплоэнерго» ликвидировал порыв на улице Дачной – в школе №18 восстановили теплоснабжение

«Николаевоблтеплоэнерго» завершил ремонтные работы на тепловой трассе по улице Дачная.

Об этом сообщается на странице ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Как известно, порыв на подземной тепловой сети от жилого дома №3 по улице Дачная к средней образовательной школе № 18 обнаружили 25 февраля. Данный участок тепловой сети передали на баланс ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в 2017 году.

В частности, 27 февраля с 14:00 восстановлено теплоснабжение школы № 18 по улице Дачная, 2.

Напомним, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» два дня занимался ликвидацией порыва на изношенном участке сети на улице Дачной в Заводском районе Николаева.