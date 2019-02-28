Глава «Укртрансгаза» Хоменко рассказал о работе самой высокой точки украинской ГТС

Руководитель «Укртрансгаза» Андрей Хоменко рассказал о работе самой высокой точки украинской ГТС, основным поставщиком для которой является николаевская «Зоря»-«Машпроект».

Информацию он опубликовал на своей странице в Facebook.

«ГКС Воловец - самая высокая точка украинской газотранспортной системы. Две ее компрессорные станции - №1 (магистральный газопровод «Уренгой - Помары - Ужгород») и №2 (магистральный газопровод «Прогресс») - построены на высоте более 700 метров над уровнем моря. А некоторые участки магистральных газопроводов, связанные с этой станцией, проложены в сложных горных условиях на высоте более 1000 м», - написал Хоменко.

Обслуживание оборудования при таких перепадах высот - дело не из простых. Еще одно осложнение - разреженный воздух. Среднестатистическое барометрическое давление вблизи ГКС составляет около 700 мм ртутного столба, тогда как в Киеве - 760 мм.

История станции Воловец начинается с появления КС-1 в 1984 году. Она стала звеном участка экспортного газопровода «Уренгой- Помары-Ужгород», что проходил через Карпатский хребет.

«Постепенно увеличивались объемы транспортировки газа в страны Европы и украинским потребителям. Поэтому уже через семь лет было завершено строительство еще одного экспортного газопровода «Прогресс» и введена в эксплуатацию компрессорная станция №2. Основным поставщиков оборудования для ГКС Воловец является Николаевское предприятие «Зоря-Машпроект». Компрессорная станция ГКС Воловец - выходные «ворота» газотранспортной системы Украины. С этой точки газ начинает свой путь в Европу», – резюмировал он.



