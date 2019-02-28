Экономический эффект, энергетическая стратегия города и «решалы»: интервью с руководителем проекта по энергомодернизации на «Николаевоблтеплоэнерго»

В октябре 2020 года на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заканчивается действие проекта, финансируемого Мировым Банком – «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения в Украине». Несмотря на то, что на старте этого проекта были различные проблемы, которые ставили под сомнение успех его реализации, на данный момент на предприятии делятся, что им удалось выровнять ситуацию и даже выйти в лидеры по Украине по соблюдению графика.

О том, какой уже есть экономический эффект от внедрения предусмотренных Проектом изменений, об энергетической стратегии города и «решалах», которые пытаются нажиться на предприятии, «Преступности.НЕТ» пообщались с руководителем проекта на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Егором Клецовым.

– До конца действия Проекта осталось чуть больше, чем полтора года. Что уже удалось сделать?

– С момента, как я присоединился к команде Проекта, прошло почти полтора года. Первое и самое важное, нам удалось поставить Проект на «рельсы» реализации.

Второе, мы в полном объеме выполнили компонент «изоляция тепловых сетей» в объеме, близком к 25-ти километрам трубопроводов, и мы уже можем говорить об этой теме в разрезе полученного экономического эффекта. На сегодня мы имеем возможность сравнить потери в периоде трех месяцев этого отопительного сезона с аналогичным периодом прошлого. Расчеты по факту эксплуатации показали нам экономию порядка 9 миллионов гривен. То есть за весь отопительный сезон можно ожидать экономию на потерях при транспортировке тепла до 20 миллионов гривен.

– Несмотря на повышение цены на газ?

– Это правильный вопрос. Мы делали комплексный анализ цепочки «генерация, транспортировка, потребитель» и приводили все к Гигакалориям тепла. То есть когда потери уменьшились, то на предоставление услуги того же качества нам уже необходимо меньше газа.

– Окажет ли это влияние на тариф?

– К сожалению, изоляция 25 км сетей – это всего порядка 10% от общего объема сетей. Для того, чтобы говорить о позитивном влиянии этого мероприятия на тариф, этого очень мало. Скажем так, это позволит предприятию более эффективно использовать топливные ресурсы и иметь меньшие суммы задолженностей за газ. А для последовательного отражения изоляции на тарифе надо экономить гораздо больше, надо изолировать весь объем сетей, наверстывать упущенные десятилетия, делать комплексную модернизацию, на что собственно и направлен проект и его компоненты. Например, как это происходит в Корабельном районе, где проект касается всей цепочки – там будет модернизироваться, догружаться одна районная котельная, другая малоэффективная будет закрываться, сети будут реконструироваться, изолироваться, а дома-потребители оборудоваться индивидуальными тепловыми пунктами.

– Если говорить о тех компонентах, которые находятся на стадии исполнения?

– Индивидуальные тепловые пункты (ИТП), которые мы ставим в Корабельном районе. Напомню, что это часть оптимизации, которая заключается в закрытии большой неэффективной котельной Заводской площадь 1, с переводом ее потребителей на котельную Самойловича 42. В результате этой задумки, когда закроется убыточная котельная, предприятие сможет существенно снизить операционные убытки. Во-первых, она имеет всего порядка 50% загрузки, во-вторых, малоэффективна с точки зрения котельного, тягодутьевого и насосного оборудования.

Так вот, в результате установки ИТП потребители получили на порядок более качественную услугу теплоснабжения. Теперь дома потребляют то количество тепла, которое точно зависит от температуры наружного воздуха. А гидравлическая балансировка внутридомовых сетей позволила получить всем квартирам дома одинаковое количество тепла. Ну а предприятие в итоге имеет экономию газа и электроэнергии за счет снижения расхода теплоносителя. Как сообщалось ранее, мы смонтировали, запустили и отладили 45 теплопунктов. Процесс отладки достаточно длительный из-за нестабильности температуры и состояния внутридомовых сетей. Тем не менее, мы их отладили и уже можем говорить об экономическом эффекте. Наши специалисты уже осуществили сравнительные расчеты. Мы говорим о периоде декабрь-январь 2018-2019, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с учетом приведения к одинаковой температуре наружного воздуха. В большинстве домов экономия находится в пределах 15%, то есть можем говорить, что люди взяли меньше тепла, нежели это было в прошлом году при аналогичной температуре воздуха.

– И заплатили меньше?

– Заплатили столько же или даже больше, потому что вырос тариф, к сожалению. Наша задача делать производство и транспортировку тепла более эффективной – снижать потери, уменьшать удельные затраты газа, электроэнергии на Гигакалорию произведенного тепла, а цена на газ нам, увы, неподконтрольна.

– Но если бы не это, то заплатили на 15% меньше?

– Это сложный вопрос тарифообразования и гадания на кофейно-газовой гуще, я не могу на него ответить.

Одно могу сказать по опыту общения с людьми – довольны установкой ИТП не все, потому что ожидали существенного снижения тарифа. Но большинство людей благодарят, те, кто понимает, что есть тариф, а есть потребленное домом тепло, абсолютная величина, которая уменьшается. Специалисты предприятия также довольны результатами установки первой очереди ИТП. После того, как закончится отопительный сезон, продолжится активная установка ИТП в оставшихся домах, потому что сейчас, как мы упоминали ранее, есть сложности по некоторым домам. Есть адреса, на которые можно заходить и смело монтировать оборудование, есть адреса, на которых мешают существующие трубы отопительной системы, и там ничего не сделаешь, ни общестроительные работы, ни монтажные. Монтаж всего объема ИТП мы планируем завершить в июне, а пусконаладку выполнять в начале отопительного сезона 2019-2020.

Еще один компонент в работе – это подписанный в конце прошлого года контракт на реконструкцию сетей. На сегодня имеем проект с положительным заключением экспертизы. Около половины объема всех материалов уже у нас на складе, а это предизолированные трубопроводы, фасонные части, арматура. В данный момент, мы проходим все необходимые согласования на производство работ с соответствующими службами города и полицией в части организации дорожного движения. Это большой пласт работы. Хочется сказать отдельные слова благодарности всем руководителям коммунальных и энергетических предприятий города, полиции и главам районных администраций за понимание и шаги навстречу ускорению процедур согласования. Работы будут проводиться в Корабельном, Заводском и частично в Центральном районах города.

– Они затронут какие-то основные магистрали города?

– Нескольким позже мы напишем объявления в городских СМИ с учетом планов производства работ, организации дорожного движения, графиков и сроков проведения работ. Того требуют правила социальной и экологической ответственности, которые регламентирует Мировой Банк. Будем стараться минимизировать возможный дискомфорт жителям города.

– Проект еще предусматривает такой компонент как реконструкция котельных. Как в этом направлении обстоит ситуация?

– По мере получения конкурсных предложений нам пришлось урезать объемы реконструкции в сравнении с теми, которые предполагались первичным технико-экономическим обоснованием. Причина тривиальна – стоимость предложений превышала от 2 до 2,5 раз плановый бюджет. Поэтому, после консультаций с наблюдательной миссией МБРР и представителями министерства регионального развития и ЖКХ мы провели анализ сроков окупаемости и выработали приоритеты. В результате мы оставили в проекте те пять котельных, которые имеют наилучшие показатели с точки зрения возврата инвестиций. Естественно, это большие котельные, например, как Самойловича, 42, которая опять же участвует в реконструкции всей цепочки «генерация, транспортировка, потребитель». Например, также мы оставили котельную, которая расположена на территории стадиона и участвует также в компоненте закрытия малоэффективных котельных.

Сейчас мы проводим переговоры об уменьшении контрактной цены с победителем тендерных торгов, думаю, что в первой декаде марта у нас уже будет какой-то результат.

– Как складывается работа с представителями Мирового банка и минрегионбудом?

– На сегодня, наблюдательная миссия Мирового банка позитивно оценивает те усилия, которые мы приложили для восстановления динамики реализации проекта. Мы имеем хорошие шансы зарекомендовать город как надежного партнера и продолжить сотрудничество с банком в дальнейшем. Нам уже задают вопросы о перспективах города в энергетическом развитии. Но, мы не можем дать более-менее структурированный ответ, поскольку у города отсутствует стратегия развития теплоэнергетики. Именно поэтому мы провели предварительные переговоры с представителями Министерства регионального развития о том, чтобы полученную в результате реализации проекта экономию мы смогли направить на разработку такой необходимой городу стратегии. Ведь все прекрасно понимают, что без этой дорожной карты мы делаем необдуманные движения влево, вправо, но никак не вперед.

Минрегионбуд отреагировал на это позитивно. Поэтому, в ближайшее время мы должны проконсультироваться с мэром города, профильным заместителем, и если никаких параллельных планов нет, то мы на конкурсной основе можем привлечь европейских инженеров, которые с учетом своего опыта очертят нам сценарии развития и их технико-экономические модели. Я не случайно сказал, что именно европейские консультанты смогут сделать достойный инжиниринговый продукт, в наши силы в разрезе такой комплексной задачи, увы, не верю. В Европе, например, опыт проектирования настолько мощный, что они имеют четкие удельные показатели-критерии, по которым применяют то или иное технологическое решение по генерации, которое в конкретной ситуации будет наиболее экономически эффективно.

– Есть приблизительно понимание, во сколько это может обойтись?

– Рискну предположить, что несколько сотен тысяч евро. Это сложная организационная и инжиниринговая работа, которая может длиться до года. Необходима работа целой команды – работа с техническими условиями, с энергопоставляющими компаниями, законодательством, финансированием и т.д.

– Как городская власть оценивает Проект, оказывает ли поддержку?

– Вопрос скорее не ко мне, а к руководителю предприятия Николаю Логвинову. Я знаю, что его работой в части реализации проекта доволен мэр, его профильный заместитель и те представители депутатского корпуса горсовета, которые интересуются энергетическим будущим города. Недавно мэр отмечал тот, факт, что наш город стал лидером в Украине по динамике установки ИТП. Поддержка всех нам понадобится позже, вернее не нам как команде проекта, а предприятию в целом, в этом году необходимо осуществлять первые выплаты по телу кредита. А пока справляемся.

– С какими сложностями приходится сталкиваться в ходе реализации Проекта?

– Не хотелось бы заканчивать негативом, но есть еще момент, в котором, нам может понадобиться поддержка, пока не знаю чья, но судите сами. Когда я пришел в этот Проект, к сожалению, застал последствия некорректного управления, а именно привлечения в проект компаний и отдельных людей с недостаточными квалификационными навыками для выполнения тех или иных работ и функций. Поскольку это очень сильно тормозило проект, пришлось с этим разбираться, искать причинно-следственные связи, почему эти фирмы или люди оказались в реализации проекта, и что называется подчищать все эти огрехи. Нам удалось добиться того, что проект стал на «рельсы» и уверенно по ним едет. Сегодня команда Проекта никоем образом не диктует нашим контракторам какие-либо условия, не навязывает какие-либо фирмы в качестве подрядчиков и субподрядчиков. Таким образом, нам удалось добиться ответственности контракторов за качество и сроки выполнения работ. Благодаря этому, в том числе, в проекте участвуют компании только с достаточной профессиональной и финансовой квалификацией.

Но на сегодняшний день кто-то снова решил, что можно влиять на проект и подрядчиков, навязывая им те или иные условия. Есть сигналы от наших подрядчиков, что определённые люди пытаются внедрить в Проект свои компании для выполнения тех или иных работ. С другой стороны, эти же личности, представляясь людьми, принимающими решения по Проекту, а проще сказать «решалами», обещают некоторым компаниям подряды по текущим и предстоящим работам. То есть мы еще даже не знаем, по большому счету, кто у нас выиграет тендер, но уже сегодня кто-то кому-то предлагает выполнять какие-то работы, за это уже обещает кому-то какие-то деньги. Мы опять видим, что к проекту появляется нездоровый интерес.

– Вы можете назвать фамилии этих как вы говорите «решал»?

– Поймите правильно, сейчас мы проверяем информацию, полученную от наших партнеров, и озвучивать что-то конкретное типа фамилий, фирм я пока не имею морального права. Я просто хотел проинформировать общественность, что подобные вещи имели место быть до того, как я пришёл в проект, и мы видели их негативные последствия – за два года не было вообще ничего сделано, кроме нескольких километров заизолированных сетей. И подобные проявления сейчас ставят проект под имиджевые риски, не говоря о более значимых для города рисках.

Мне как руководителю проекта это неприятно. Команда проекта хочет благополучно реализовать Проект в рамках, договоренных с Мировым банком сроков.

Беседовал Анатолий Чубаченко, специально для «Преступности.НЕТ»