«Благодаря совместной работе продолжаем реализовывать социально значимые проекты», – глава Николаевской ОГА Савченко

Благодаря объединению усилий и консолидации финансовых ресурсов из бюджетов разного уровня, на Николаевщине удалось реализовать ряд общественно важных мероприятий по реконструкции, капитальных и текущих ремонтов учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, наружного освещения улиц, коммунальных сетей водоснабжения и водоотведения, дорог, коммунальных дорог и многое другое.

Это подчеркивает председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, передает пресс-служба ОГА.

«В 2018 году на Николаевщине удалось воплотить в жизнь ряд важнейших для общин проектов, касающихся таких отраслей как образование, медицина, культура, спорт, инфраструктура. Все это стало возможным благодаря реформе децентрализации, инициированной Президентом Украины Петром Порошенко, поддержке Правительства и активном участии руководства на местах. Все эти проекты были реализованы за счет средств государственного и местных бюджетов. Люди в разных населенных пунктах воочию увидели изменения, происходящие в стране. Важно, что в учебных, медицинских и социальных учреждениях проведены капитальные ремонты и работы с теплосанации помещений и утепления зданий. Это лишь часть проделанной работы», – комментирует глава ОГА Алексей Савченко.

В ОГА также привели данные о работах на объектах соцсферы:

- в 447 общеобразовательных учебных заведениях области реализованы проекты по реконструкции зданий и систем отопления, водоснабжения и водоотведения, капитальных ремонтов помещений, приобретение школьных автобусов и необходимого учебного оборудования; замены окон и дверей на энергосберегающие и тому подобное;

- в 131 детском учебном заведении реализованы проекты по реконструкции зданий, в том числе систем отопления, котельных, кровель, капитальных ремонтов помещений, термосанации, приобретение необходимого оборудования и др .;

- в 148 учреждениях здравоохранения реализованы проекты по реконструкции ФАПов и центральных районных больниц, капитальных ремонтов помещений, реконструкции системы отопления и приобретение необходимого оборудования, в т.ч. приобретено комплект эндоскопического оборудования, заменены окна и дверные конструкции на энергосберегающие и тому подобное;

- на 81 объекте спортивного назначения реализованы проекты по реконструкции спортивных и детских площадок, капитальных ремонтов объектов, нового строительства спортивных сооружений и приобретение необходимого оборудования, в т.ч. приобретено детские площадки, построено и введено в действие спортивные залы;

- в 71 учреждении культуры проведен ремонт сельских домов и приобретено необходимое оборудование;

- в 18 учреждениях социальной защиты населения проведены капитальные ремонты и приобретено необходимое оборудование;

- проведены работы по реконструкции уличного освещения за 146 проектами;

- отремонтированы дороги и внутриквартальные проезды за 109 проектами, проведены работы по энергосбережению, установка счетчиков и реконструкции и строительства новых котельных (62 проекта), отремонтировано жилых домов (214 проектов)

- выполнено 112 проектов, направленных на благоустройство территорий региона;

- выполнены работы по ремонту водопроводных и канализационных сетей за 78 проектами в городах и районах области, приобретено 32 единицы спецтехники.

Кроме того, в 2018 году разрабатывалась проектно-сметная документация по 210 проектам для возможности выполнения в 2019 году работ по реконструкции, строительства и ремонтных работ на объектах социальной сферы.