То, что парк «Энергия» не вошёл в стратегию развития Николаева, показывает уровень мышления некоторых депутатов и чиновников, – Дятлов

Глава фракции «Оппозиционный Блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов рассказал, что развитие индустриального парка «Энергия» не предусмотрено в стратегии развития города Николаева.

Об этом политик рассказал во второй части своего интервью изданию Podrobnosti.mk.ua.

Игорь Дятлов считает, что на сегодняшний день единственный законный инструмент привлечь в город инвестиции – это индустриальный парк.

- В Николаеве индустриальный парк «Энергия» был создан усилиями нашей команды. Сегодня единственная возможность для привлечения инвестиций – это развитие индустриального парка. Но мы видим, что в той же так называемой стратегии развития города, которую в начале года на коленях написали несколько депутатов городского совета и городская власть, развитие индустриального парка не предусмотрено. То есть, сама городская власть не хочет развивать ту единственную территорию в городе, куда может прийти инвестор. А как же их предвыборные обещания или привлечение инвестиций – это тоже был обман?! - сказал Игорь Дятлов.

На вопрос журналиста, считает ли политик, что предвзятое отношение к этому инвестиционному объекту есть только потому, что это проект его энергоэффективной команды, Игорь Дятлов ответил: