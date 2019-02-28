То, что парк «Энергия» не вошёл в стратегию развития Николаева, показывает уровень мышления некоторых депутатов и чиновников, – Дятлов

Глава фракции «Оппозиционный Блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов рассказал, что развитие индустриального парка «Энергия» не предусмотрено в стратегии развития города Николаева.
Об этом политик рассказал во второй части своего интервью изданию Podrobnosti.mk.ua.
Игорь Дятлов считает, что на сегодняшний день единственный законный инструмент привлечь в город инвестиции – это индустриальный парк.
- В Николаеве индустриальный парк «Энергия» был создан усилиями нашей команды. Сегодня единственная возможность для привлечения инвестиций – это развитие индустриального парка. Но мы видим, что в той же так называемой стратегии развития города, которую в начале года на коленях написали несколько депутатов городского совета и городская власть, развитие индустриального парка не предусмотрено. То есть, сама городская власть не хочет развивать ту единственную территорию в городе, куда может прийти инвестор. А как же их предвыборные обещания или привлечение инвестиций – это тоже был обман?! - сказал Игорь Дятлов.
На вопрос журналиста, считает ли политик, что предвзятое отношение к этому инвестиционному объекту есть только потому, что это проект его энергоэффективной команды, Игорь Дятлов ответил:
- Нет, я думаю, что это не предвзятое отношение, это просто показывает уровень мышления этих депутатов и чиновников. Это люди старой формации, которые понимают, что бюджетные средства нужно осваивать, а не вкладывать. Они не понимают, как создать в городе Николаеве территории, которые бы привлекли инвестиции, создали рабочие места, а, соответственно, налоги пополнили бы бюджет. Их стратегия учитывает только то, как за несколько лет потратить два миллиарда бюджетных гривен. А вот как для города эти два миллиарда заработать – этого в этой стратегии нет, - сказал Игорь Дятлов