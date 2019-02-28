На николаевской верфи СМГ сформировали корпус танкера-химовоза

На Николаевской верфи Смарт Мэритайм Груп завершили формирование корпуса танкера-химовоза, строящегося по заказу голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V.

Об этом сообщается на сайте СМГ.

Так, на поточно-позиционной линии верфи закончили монтаж кормовой оконечности, замкнувшей контур судна, и его надстройки. Сейчас на будущем танкере производят монтаж винто-рулевого комплекса, окраску и ряд других производственных операций.

По завершении основной части работ, в середине марта, судно с помощью плавдокат выведут на воду в акваторию Бугского лимана. Его сдача голландским заказчикам в соответствии с условиями контракта намечена на конец первого квартала нынешнего года.

СПРАВКА: Смарт Мэритайм Груп (СМГ) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую.

Объем производства СМГ в 2018 году составил 610 миллионов гривен, что вдвое больше, чем в 2017 году. Средняя заработная плата сборщиков корпусов металлических судов и сварщиков составляет 13,8 тысяч гривен.