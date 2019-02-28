Место отстоя маршрута №15 у ТРЦ «КИТ» в Николаеве заставили легковушками, туда уже выехал начальник управления транспорта

Житель Николаева пожаловался, что на конечной остановке маршрутного такси №15 ТРЦ «Кит» парковочные места для «маршрутчиков» заняли легковые машины.

Об этом он написал на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«Только начали радоваться и привыкать к 15 на Кит и сразу их вытеснили легковушки. Вопрос к администрации, разберитесь срочно. Столько бабла вбухать что бы вот так!?», - негодует Александр. В комментарии изданию, начальник управления транспорта Николаевского горсовета Дмитрий Попов сообщил, что о таких нарушениях горожанам следует заявлять полицию, которая вправе выписать штраф.

— Сейчас я туда еду разбираться. В курсе этого вопроса. Но когда жители видят, что происходит правонарушение в части того, что припарковались частные машины под знаком, который запрещает им там парковаться, они должны сообщать об этом в полицию, а не первым делом звонить журналистам. Когда есть нарушение, для этого существуют органы полиции: позвонили, показали. Я сейчас еду туда и буду вызывать полицию на место. За это предусмотрен штраф, - прокомментировал начальник управления транспортного комплекса.

К тому же он отметил, что фирма-перевозчик несмотря на неудобства, с данной проблемой в управление не обращалась.

— «Маршрутчики» должны были сообщить об этом директору фирмы, но от них никаких звонков не поступало. Я узнал об этом из публикации в Сontact center, сейчас еду на место, - сообщил чиновник.

Согласно ст. 122 ч.1 КУАП — нарушение правил стоянки или остановки, будь знаки стоянка запрещена или остановка запрещена, либо любой из пунктов ПДД Украины — 15.9 (остановка запрещена) наказывается штрафом в размере 15 необлагаемых минимумов граждан или 255 грн.

Напомним, что с 25 февраля, в Николаеве изменилось движение маршрутного такси №15. Теперь конечная остановка маршрута в районе ТРЦ «Кит».

Как известно, решение о продлении маршрута №15 члены исполкома горсовета приняли еще 12 октября. Однако спустя две недели этого не произошло, и причиной этому в управлении транспорта называли то, что фирма-перевозчик ПП «Пик» еще не «накатала» маршрут. Позже стало известно, что на маршрутном такси №15 так и не изменилась схема движения, так как не было утверждения технической документации от патрульной полиции.

Маршрут теперь будет таким: улица Троицкая, 204, улица Космонавтов, проспект Мира, проспект Богоявленский, проспект Центральный, улица Декабристов, 37, улица Дунаева, улица Московская, 85, улица Пограничная, 29, улица Малая Морская, 108.

Напомним, что в середине февраля заканчивались работы по установке остановочного комплекса на конечной маршрута 15.