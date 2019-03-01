На буллинг в николаевских школах пожаловались не только дети, но и учитель, - управление образования

В школах Николаева с начала года не зафиксировали фактов буллинга, но было четыре жалобы на агрессию и травлю.

Об этом рассказала начальница отдела воспитательной работы управления образования Николаевского городского совета Людмила Сыскова, сообщается на сайте горсовета.

Специалисты управления образования провели три служебных расследования в учебных заведениях на жалобы родителей о буллинге со стороны детей и учителей, и одну жалобу учителя на буллинг со стороны родителей. Управление образования зафиксировало четыре случая выяснения отношений между учениками с позиции силы и один случай жестокого обращения учителя с учеником.

- В Украине уже зафиксировано первое решение суда по травле в школе. На родителей ребенка, который издевался над подростком, наложили штраф, - сообщила начальница отдела. - При этом по результатам опроса, проведенного среди школьников, 17% детей не знали, к кому обратиться за помощью, а 26% - считали, что в издевательствах нет ничего удивительного. Большинство из тех, кто страдает, никому об этом не рассказывают, ведь боятся, что будет еще хуже. Это свидетельствует, что школа до сих пор не умеет реагировать на факты травли даже после того, как их обнаружили.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевским детям советуют сообщать о школьном буллинге учителям и в полицию.