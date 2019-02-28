Критических нарушений нет, но до идеала далеко: В Николаеве из-за скандала со школьным питанием проверили горбольницы

В Николаеве из-за скандала по факту поставки некачественных продуктов питания в школы и детские сады, первый вице-мэр Владимир Крыленко поручил провести проверки не только в образовательных учреждениях, но и в больницах.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Так, в четверг, 28 февраля, сотрудники департамента противодействия коррупции проверили пищеблоки нескольких городских лечебных учреждений.

«С 20 февраля мы проводим плановые проверки в управлении охраны здоровья, во время которых контролируем соблюдение требований бюджетного законодательства. В соответствии с поручением первого заместителя городского головы Владимира Крыленко сегодня мы проверяем медицинские учреждения Николаева. В частности наши специалисты инспектируют больницы, в которых готовят еду для пациентов, они посмотрят, какое состояние дел в пищеблоках, насколько качественно организованно питание», - прокомментировал директор департамента противодействия коррупции Андрей Ермолаев.

Первой в поле зрения членов комиссии попала детская городская больница №2. Они посетили помещения пищеблоков, проверили соблюдение санитарных и гигиенических норм. На складах объекта находятся крупы, молочные и макаронные продукты, мясо, рыба, овощи, соки, некоторые кондитерские изделия.

«Как удостоверились сотрудники департамента, указанная продукция хранятся с соблюдением температурного режима, а сроки годности не нарушены», - говорится в сообщении.

Проверяющие также оценили состояние посуды и мебели, которая задействована в процессе приготовления пищи, отдельное внимание они уделили санитарным книжкам, другим хозяйственным документам, наличию соответствующих записей в них.

После этого инспекция прошла в городской больнице №4. По времени она совпала с приготовлением обеденных блюд. Поэтому, зайдя в пищеблок, ревизоры сразу уловили запах только что приготовленной еды – на плите дымилась еда, подготовленная для раздачи пациентам. Члены комиссии проверили качество блюд, после чего посетили помещения, где хранились овощи.

Главный врач больницы Лариса Дергунова рассказала, что на складах пищеблока находится только часть продуктов, львиная же доля товара – на ответственном хранении у поставщиков. По ее словам, чтобы картофель, морковь, капуста и т.д. не теряли полезные свойства, персонал больницы тщательно следит за условиями их хранения. В целом она отметила ответственность сотрудников пищеблока.

Итоги инспекции подвели уже в мэрии:

«Мы комплексно подошли к делу, проверили состояние мебели, посуды, наличие санитарных книжек. Осматривались овощи, все сыпучие продукты, они проверялись на наличие инородных тел, паразитов, которые можно выявить визуально. Есть ряд замечаний относительно хранения продуктов. Но в целом серьезных нарушений не выявлено», - сказал Владимир Гончаров, начальник одного из отделов департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Владимир Крыленко дал поручение замначальника управления охраны здоровья Виктору Фаюку принять меры по усилению контроля за организацией питания в городских больницах.

«Хотя критических нарушений не было выявлено, говорить, что все идеально, к сожалению, мы не можем. Ведь недочеты все же есть. Мы продолжим работу – будут проверены все бюджетные учреждения, в которых готовят пищу. На выявленные нарушения будем реагировать соответствующим образом», - подчеркнул Владимир Крыленко.

Напомним, что 27 февраля, в Николаеве проверили две фирмы, которые поставляют продукты питания на коммунально-производственное предприятие по питанию учебных заведений (КОП). К слову, никаких нарушений чиновники мэрии и руководство КОПа не обнаружили.

Ранее провели рейд по питанию детей в двух детских садах и одной школе Николаева. Также первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко проверил питание в двух школах.

Напомним, что 18 февраля в здании Николаевского городского совета сотрудники полиции также провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела. Во время обысков по месту жительства заместителя городского главы Николаева Юрия Степанца полиция изъяла деньги на сумму около 600 тысяч гривен.

Во вторник, 19 февраля стало известно, что на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сотрудники Следственного управления ГУ Нацполиции также проводят обыски.

Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».