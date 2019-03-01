В пятницу спасатели проведут учения в ТЦ «Метро Кэш энд Керри» – горожан просят не паниковать

Илюстрация из интернета В пятницу, 1 марта, николаевские спасатели проведут гарнизонные тактико-специальные учения.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Учения начнутся в 10:00 на ТЦ «Метро Кэш энд Керри». Будет привлечена специальная и вспомогательная техника.

Во время проведения мероприятия спасатели совместно с администрацией объекта будут отрабатывать совместные действия в случае возникновения пожара.

«Обращаемся ко всем гражданам с просьбой не паниковать, ведь во время проведения данных учений будет задействовано большое количество техники», - просят спасатели.

Напомним, что ранее спасатели проводили тактико-специальные учения в религиозных заведениях.