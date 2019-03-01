В «ЦЗЖ» сообщили, что у десятка бездомных собак Николаева выявили опасное заболевание

В Николаеве выявили вспышку заболевания бездомных животных дирофиляриозом.

Об этом сообщается на Facebook-странице коммунального предприятия «Центр защиты животных».

«По результатам обследования выявлено, что 35 процентов бездомных собак заражены», – говорится в сообщении.

Также на КП отмечают, что эта болезнь передаются от животных к людям через укусы насекомых.

Согласно обнародованным результатам исследования крови, которые проводила николаевская лаборатория Госпродпотребслужбы, было обследовано 40 собак, и у 13 из них были выявлены микродирофилярии.

Справка:

Дирофиляриоз – это опасное заболевание, которое распространено среди животных (собак, кошек, некоторых диких млекопитающих). Оно вызывается тонким нитевидным паразитом, который может достигать до 30 см в длину и локализуется преимущественно в подкожной клетчатке.

Основным источником возбудителя в природных условиях являются хищные млекопитающие, а в условиях населенных пунктов основную роль в распространении паразита играют, в первую очередь, бродячие собаки. Человек заражается только при укусе кровососущих насекомых, в основном комаров. Непосредственно от собак и кошек человек не заражается.

Напомним, что ранее в Николаеве массово потравили бездомных собак.