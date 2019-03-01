Украинцы с марта могут ездить в Грузию по ID-картами

С 1 марта, граждане Украины и Грузии могут беспрепятственно посещать обе страны по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Данное соглашение вступило в силу между Кабмином Украины и представителями грузинской стороны. В нем прописана взаимная отмена визовых требований, соответственно украинцы могут теперь посетить Грузию по ID-картам.

«1 марта 2019 года вступает в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащих бесконтактный электронный носитель», - сказано в обращении МИД.

Напомним, что в Николаеве 14 мая 2018 года, городской голова Александр Сенкевич подписал документ о предоставлении Центру предоставления административных услуг возможности оформления ID-карт и биометрических паспортов.