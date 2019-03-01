Станет лучшим на Юге Украины, – глава Николаевской ОГА анонсировал капитальный ремонт в областном онкодиспансере

На капитальный ремонт радиологического корпуса Николаевского областного онкологического диспансера в 2019 году запланированы 110 миллионов гривен из бюджетов разных уровней.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глав Николаевской ОГА Алексей Савченко.

По словам Савченко, этот проект включен в Перспективный план развития территорий Николаевской области на 2019-2021 годы, старт которому дал Президент Украины Петр Порошенко.

«Повторюсь, что перспективные планы каждой общины Николаевщины, которые на сегодняшний день уже утверждены - это действенный механизм контроля со стороны граждан, который дает понимание, на что именно будет направлено внимание в ближайшие годы», - написал Савченко.

Глава ОГА также рассказал, что заканчивается процесс формирования Перспективного плана развития Николаевской области и уже есть перечень проектов, на которые областной совет планирует сделать акцент и более подробно ознакомить жителей области с этими проектами, чтобы каждый мог высказать свое мнение и предложения.

Первый из проектов - «Капитальный ремонт радиологического корпуса Николаевского областного онкологического диспансера Николаевского областного совета» (город Николаев, улица Николаевская, 18).

Целью проекта является предоставление жителям области качественной специализированной медицинской помощи на современном уровне, а также создание для пациентов комфортных условий пребывания в учреждении.

Проектом предусмотрены:

- комплексная термомодернизаця здания с утеплением стен, перекрытий, замена сети отопления; -техническая модернизация; -оснащение медицинского учреждения современным оборудованием; -закупка гамма-терапевтического установки типа «TERABALT UJP PRAHА» специализированного компьютерного томографа, цифрового рентгеновского стационарного маммографа.

Савченко уверен, что после реализации проекта, николаевский онкоцентр станет лучшим на Юге Украины.

«В этом году мы запланировали привлечь для реализации намеченной цели средства из бюджетов разных уровней - более 110 миллионов гривен, и я благодарен городу Николаеву за поддержку инициативы областной администрации по этому вопросу. Но это будет только первый шаг, потому что лично меня интересуют не стены, а настоящая ценность медучреждения - оснащение и врачи», - отметил он.