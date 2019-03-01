О создании группы «Новый курс» в Николаевском городском совете

«Схемы» выяснили связь Юлии Тимошенко с Вадимом Новинским. Совсем не удивлен. Те же самые процессы происходят и в Николаеве.

По сообщениям СМИ, экс-"эффективный губернатор" николаевщины Александр Садыков был замечен в статусе приглашенного гостя на съезде ВО "Батькивщина". Я так понимаю, что неспроста. По той информации, которую я имею, в рядах Николаевского городского совета сформирована депутатская группа "Новый курс" во главе с "вечно вторым" Сергеем Исаковым и которая, по задумке, должная амбициозно и гордо заявить "о своей поддержке нового курса нового Президента".

Мне помнится как в 2009 году, часть депутатов Николаевского городского совета, со мной в том числе, создали депутатскую группу "Фронт Змин", о которой на следующий день заявили в СМИ, поддали соответствующее уведомление для информировании на сессии городского совета и презентовали публично. Тогда у нас даже не было мысли что-то утаивать, выжидать какого-то подходящего момента или ожидать наиболее выгодную для нас ситуацию.

Решили. Создали. Заявили. Ни кого не боясь, ни от кого не утаивая, не обращая внимания ни на какие условности и жесткие намеки со стороны власти. Потому, что считали это правильным, потому, что верили в себя, делали то, что считали нужным и потому, что попросту - не блядо...али.

Чего же ждет новая "депутатская группа"? Чьего сигнала или каких событий? Что и кто руководит ими? Для меня ответ на этот вопрос совершенно очевиден - "симпатики" ожидают результатов первого тура выборов президента Украины. Да-да, именно так.

Будет результат, попадет ЮВТ во второй тур - гордо заявим, громко огласим и амбициозно презентуем и тут же начнем реализовывать "новый курс", потому, что даже если Юлия Владимировна не станет президентом, то уж премьером точно. Не попадет во второй тур - прощения просим, не обессудьте и разойдутся пути-дороги.... Именно так и не иначе. Каков состав, такие и действия. Прагматичные, расчетливые, осторожные.

Так почему же не сегодня сделать то, ради чего вы "объединились"? Почему не сделать этот правильный пиар-ход, который возможно на местном уровне и смог бы сыграть в плюс на увеличение николаевцев, которые посчитают необходимым проголосовать за ЮВТ? Ответ еще более прост - страх и цинизм, который давно стал неотъемлемой составляющей их показушной политической деятельности и жизни в целом.

Знают ли об этом активисты в местной ячейке партии? Уверен, что знают. Знают и молчат, а это тоже, ой, какой нехороший качественный показатель, который все больше к стаду применим. Как видим, "підкріплення", скорее всего, не сработает. Депутатская группа "должна", но как показывают сегодня рейтинги и реалии- не факт , что заявит о своем создании...

Просто жизнь и работа над ошибками, если она вообще проводится - никого и ни чему в Батькивщине не учат.