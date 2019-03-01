Студент николаевской «могилянки» на торжественной церемонии порвал диплом и заявил, что купил его за 350 долларов

В пятницу, 1 марта, в Николаеве студент Черноморского национального университета им. Петра Могилы на вручении диплома заявил, что купил его за 350 долларов.

Об этом сообщает сайт «0512».

Молодой человек учился на факультете физического воспитания и спорта. Находясь на сцене, после торжественного вручения диплома он начал говорить, что диплом им был куплен. Сначала студента столкнули со сцены, однако он не успокоился и продолжил до тех пор, пока его не выгнали из актового зала.

- 350 долларов я заплатил за диплом, работал в Польше. Спасибо, большая честь..., - прокричал парень перед тем, как его вытолкнули из зала.

По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» свидетели случившегося, сразу после вручения студент порвал диплом.

- Не всегда работа в Польше гарантирует нам достойных людей, - цитируют очевидцы слова представителя администрации университета.

Напомним, что в 2016 году президент Украины Петр Порошенко присвоил Черноморскому государственному университету им. Петра Могилы статус национального университета.