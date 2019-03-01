Глава Николаевской ОГА хочет, чтобы силовики занялись учителями, собирающими деньги «на класс»

Сегодня, когда государство направляет ресурсы на повышение заработных плат работникам различных сфер, пересчитывает пенсии, случаи коррупции в этих сферах являются позорными и недопустимыми. Они требуют немедленной оценки и наказания в рамках действующего законодательства.

Об этом 1 марта заявил председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко на совместном совещании с руководством правоохранительных органов и силовых структур, передает пресс-служба ОГА.

Алексей Савченко отметил, что за 5 лет, в период войны, в государстве, благодаря принципиальной позиции президента Украины Петра Порошенко, произошли чрезвычайно важные и своевременные изменения в различных сферах, в том числе образовании и медицине, реализуемых реформах, растут заработные платы и пенсии. Однако даже при этом остается вопрос отдельных коррупционных случаев.

- Я хотел бы, чтобы вы подробно исследовали коррупцию в перечисленных направлениях, дали оценку некоторым учителям, которые до сих пор еще собирают деньги, называя это «деньги на класс». Я не понимаю, зачем они это делают, ведь деньги есть и на поднятие заработной платы, и на содержание учреждений. Я считаю, что вы на сегодняшний день имеете все основания давать оценку таким случаям. Я хотел, чтобы вы поняли, что Николаевщина на сегодняшний день сплоченная и реагирует на все реформы, которые введены, - сказал председатель ОГА.

Отдельно Алексей Савченко добавил, что сегодня, когда область вместе со всей Украиной находится в предвыборном процессе, важно соблюдать все нормы закона, ведь «вместе с популистскими лозунгами звучит прямая угроза потери государства».

Напомним, что прокурор Николаевщины Тарас Дунас не видит проблемы, что в судах разваливаются дела против коррупционеров.