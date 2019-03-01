В части Николаевщины нельзя пить воду из-под крана – она может использоваться только в хозяйстве

фото: иллюстрация из интернета Жители нескольких районов Николаевской области не могут употреблять воду из-под крана в пищу, она может использоваться только в хозяйственных целях.

Об этом шла речь 1 марта в ходе заседания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Госпродпотребслужбы Николаевской области Лариса Бурденко сообщила, что в Николаевской области функционируют 24 водопровода. 56% николаевцев и жителей области обслуживают КП «Николаевводоканал», первомайский и Лариса Бурденко южноукраинские водоканалы, которые сотрудники Госпотребслужбы не проверяли. Однако, по результатам проверок 143 водопроводов выяснилось, что 31% воды не соответствует нормам.

— Были выявлены нарушения – 31% воды не соответствовал качеству по микробиологическим, санитарно-химическим показателям. С точки зрения заболеваний, важны микробиологические анализы. (...) Постоянное употребление такой воды вообще не допускается, потому что она не является питьевой, она для хозяйственно-бытовых нужд, - сказала Лариса Бурденко.

Также в Господребслужбе сообщили, что на сегодняшний день в Николаевской области 32 населенных пунктов не имеют источников воды.

— У нас 32 населенных пункта, у которых нет источников, органы местного самоуправления решили вопрос по привозу официально, за свои деньги малообеспеченным людям, чтоб обеспечить их водой для питьевых целей, - добавила Бурденко.

Напомним, в Николаеве стартовал проект «6 Атмосфер», направленный на формирование у граждан сознательного отношения к системам водоснабжения и водоотведения.