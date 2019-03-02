Ученые заявили, что уже в ближайшие 10 лет могут обнаружить девятую планету Солнечной системы

Девятая планета Солнечной системы, вероятно, находится намного ближе, чем показывали более ранние расчеты, и может быть обнаружена в ближайшие 10 лет, говорится в новой работе ученых из США.

Об этом сообщает «Медуза».

О возможном существовании в Солнечной системе девятой планеты начали говорить в середине 2010-х годов, по мере открытия все новых транснептуновых объектов. Оказалось, что орбиты некоторых из этих объектов почти перпендикулярны плоскости эклиптики – за исключением крайне маловероятного совпадения, такое могло произойти только из-за воздействия достаточно крупного небесного тела, находящегося поблизости.

В 2016 году ученые Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и Майкл Браун на основе анализа шести транснептуновых объектов рассчитали вероятные параметры девятой планеты. Ее масса, согласно этим расчетам, могла примерно в 10 раз превышать массу Земли, а большая полуось орбиты должна была составлять от 400 до 1500 астрономических единиц.

В новой работе, опубликованной в феврале 2019 года, Батыгин и Браун уточнили свои же расчеты, использовав данные о множестве транснептуновых объектов, открытых с момента первой публикации. Оказалось, что девятая планета, скорее всего, относится к классу суперземель, а не газовых гигантов – ее масса, вероятнее всего, превышает массу Земли лишь в пять раз. Большая полуось орбиты планеты, наиболее вероятно, составляет 400 астрономических единиц, а ее плоскость вращения наклонена под углом около 20 градусов к плоскости эклиптики.

Из-за более близкого, чем предполагалось ранее, расстояния до Солнца планета должна быть более яркой. Ученые полагают, что ее можно будет обнаружить с помощью телескопа LSST, который начнет работу в Чили в 2022 году.

Вероятность того, что отклонения в орбитах исследованных небесных тел имеют случайный характер и не связаны с воздействием еще не открытой планеты, Батыгин и Браун оценивают в 0,2%.

Напомним, что ранее астрономы объявили конкурс на имена для пяти спутников Юпитера.