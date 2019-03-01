«Наша компания никаким образом не нарушает законодательство Украины», – директор МДЛМ

В управляющей компании «Місто для людей Миколаїв» отвечая на призыв народного депутата от Николаевщины Артема Ильюка отказаться от передачи персональных данных николаевцев сторонним фирмам для взыскания ими долгов, заявили, что никоим образом не нарушают законодательство.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В данной публикации народный депутат Украины Артем Ильюк утверждал, что наша компания не имеет законных оснований для того, чтобы передавать персональные данные другим фирмам, в том числе, и для взыскания ими долгов. Депутат считает, что за подобные действия следует уголовная ответственность. Подобные утверждения не соответствуют действующему законодательству Украины и заключенным в Николаеве договорам управления.

Так, в компании отмечают, что согласно ч. 1 ст.18 Закона Украины «Про жилищно-коммунальные услуги», управление многоквартирным домом осуществляется на основании типового договора о предоставлении услуг. Данный типовой договор был утвержден постановлением Кабмина 05 сентября 2018г. №712. Окончательными положениями Типового договора предусмотрен следующий пункт:

«Стороны предоставляют друг другу свое согласие на использование и обработку своих персональных данных, в том числе на предоставление их третьему лицу, исключительно для осуществления полномочий и действий, необходимых для реализации прав и выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с требованиями Закона Украины «О защите персональных данных и других актов законодательства».

Точно такой же пункт есть и в договорах управления, заключенных с нашей компанией в городе Николаеве 16 июля 2018 года по результатам проведенного конкурса.