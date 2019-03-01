«Месяц поддерживающей терапии»: Николаевской областной детской больнице передали медпрепаратов для онкобольных детей на ₴70 тысяч

С 11 по 17 февраля в Николаеве состоялась благотворительная «Неделя добра – 2019», приуроченная к Международному дню онкобольного ребенка, во время которой было собрано 70 тысяч гривен для необходимых лекарств в детскую больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского тепловозоремонтного завода.

Организаторами акции выступили благотворительный фонд «От сердца к сердцу» и платформа «МрійДій». В течение недели партнеры акции перечисляли часть своей прибыли на приобретение медицинских препаратов для отделения онкогематологии Николаевской областной детской клинической больницы.

- В этом году в акции приняли участие 31 компания (в прошлом - всего 18) и общими усилиями собрали 70 тысяч гривен, - сообщила глава благотворительного фонда «От сердца к сердцу» Анастасия Крылова.

40 тысяч гривен из всей суммы были собраны усилиями участников платформы. При этом отмечается, что это уже не первая помощь областной детской больнице, которую они оказали за два месяца своей работы. Ранее также были переданы препараты для отделения реанимации на сумму 35 тысяч гривен.

- Мы очень благодарны всем, кто поддерживает детей, находящихся у нас на лечении, - сказал главный врач Александр Плиткин. – Переданные нам препараты – это месяц поддерживающей терапии наших юных пациентов.