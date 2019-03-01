В Николаеве хирурги спасли жизнь ветерану АТО, который перенес тяжелую травму и инсульт

В Николаеве группа хирургов в Больнице скорой медицинской помощи спасли жизнь молодому парню, воевавшему в АТО.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный врач БСМП Александр Демьянов.

Пациент перенес тяжёлую травму, а затем инсульт с кровоизлиянием в мозг.

«О помощи попросили волонтёры. Парень прошёл пекло АТО. И после того, что он выжил в жерле войны, дать ему пострадать от болезни было бы несправедливо. Тандем бригады из 4-х нейрохирургов: одесского профессора Анатолия Сона, Игоря Скоропада, Елены Латий и Дениса Щербакова, двух анестезиологов, операционной медсестры, анестезистки и операционной санитарки сработал достаточно чётко и слажено. Искусство врачей, помноженное на возможности операционного микроскопа… позволило выполнить операцию так, как требовала ситуация», - сообщил Демьянов.

Напомним, что ранее в Николаеве врачи спасли 16-летнего подростка, который пережил клиническую смерть.