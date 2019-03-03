Аэрокосмическая компания SpaceX осуществила первый тестовый запуск космического корабля «Crew Dragon»

SpaceX успешно запустила космический корабль «Crew Dragon», на борту которого находится манекен.

Об этом сообщает Громадське, со ссылкой на прямой эфир запуска.

Отмечается, что «Crew Dragon», должен долететь ко Международной космической станции.

«Тестовый полет корабль совершает без экипажа, но «Crew Dragon» предназначен именно для пилотируемых космических полетов. Во время тестового полета роль экипажа играет манекен Рипли в скафандре и с специально под датчиками», - говорится в сообщении.

Космический корабль в космос вывела ракета-носитель «Falcon 9». Через 10 минут после запуска первая ступень ракеты успешно вернулась на Землю.

Стыковка «Crew Dragon» с МКС запланирована на 10:00 3 марта по киевскому времени. Корабль доставит на станцию 181 тонну груза. Так что стыковка пройдет в полностью автоматическом режиме, на МКС приняли усиленные меры безопасности.

Корабль проведет на станции почти неделю, после чего вернется на Землю. «Crew Dragon» должен приводниться в Атлантическом океане в 390 километрах от мыса Канаверал 8 марта.

Напомним, NASA объявило об ускорении подготовки лунной миссии – первый экипаж хотят отправить в 2028 году.