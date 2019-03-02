В «Николаевоблтеплоэнерго» отчитались о восстановлении теплоизоляции на теплотрассах

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжает выполнять работы по восстановлению покрытия надземных трубопроводов.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Напомним, что ранее «Николаевоблтеплоэнерго» подписало контрактное соглашение на выполнение работ по реконструкции более 8 километров тепловых сетей в рамках проекта энергоэффективности, финансируемого Мировым Банком.

Так, ОКП восстановило тепловую изоляцию на тепловой трассе от котельной ЦТП по адресу улица 2-я Слободская, 75/в в жилые дома по улице 2-я Слободская, 77 и улица Пограничная, 69-69а.

Ранее сообщалось, что в Мексике из-за взрыва трубопровода с бензином погибли 66 человек, еще десятки пострадали.